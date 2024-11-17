Yenikent Okçuluk Kulübü’nün başarılı antrenörleri Yılmaz Kutluhan ve Fatma Yasemin Kutluhan, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Türkiye’deki başarılarından sonra, Avrupa’daki yarışmalara da ilk kez katılan antrenörlerimiz, Lüksemburg’un Strassen şehrinde düzenlenen Indoor World Archery Series, GT Open World Strassen yarışmasında ülkemizi temsil ediyor.

30 ülkeden 400’den fazla sporcunun katıldığı bu prestijli organizasyonda, antrenörlerimiz dün başlayan sıralama atışlarıyla mücadeleye start verdiler. Yarışma, bugün de büyük bir heyecanla devam ediyor.

Yenikent Okçuluk Kulübü olarak, antrenörlerimizin bu önemli turnuvada başarılı sonuçlar elde ederek bizleri gururlandıracağına inanıyoruz. Kendilerine başarılar diliyor, bu anlamlı yarışmanın bir parçası oldukları için tebrik ediyoruz.