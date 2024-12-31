Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Akdoğan Düğün Salonu ve Çocuk Parkı açılışına katıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre açılış törenine, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’in yanı sıra bazı CTP’li milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açılışta yaptığı konuşmada, CTP’li belediyelerin yaptığı işlere işaret ederek, Akdoğan’a yeni düğün salonu ile çocuk parkının hayırlı olmasını diledi.

Mesarya Belediyesi çalışanlarını ve Başkan Ahmet Latif’i başarılı işlerinden dolayı kutlayan Erhürman, herkese mutlu yıllar diledi.

-Latif

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ise konuşmasında, “Beldemizin tarihinde önemli bir yer tutan bu parkın geçmişine saygı göstererek, modern halini hep birlikte kutlamak için toplandık” dedi.

Geliştirdikleri projeyle bugünkü modern halini alan parkın, bir yaşam alanı ve düğün salonu olarak geçmişin değerlerini koruyarak, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek bir hale geldiğinin kaydeden Latif, “Artık bu alan, yalnızca bir park değil; her yaştan vatandaşımızın keyifle vakit geçirebileceği, mutluluklarını paylaşabileceği bir merkez haline gelmiştir” diye konuştu.

Açılışın ardından geceye konserle devam edildi.