Ülkemizin en başarılı futbol altyapı okullarından olan ve bu sezon U16 takımıyla sezona iddialı giren 1461 İskele Trabzonspor U16 Futbol Takımı ikinci tura adını yazdırmayı başardı. Bordo mavililer tek devreli Asbuzu U16 Ligi'nde dokuz karşılaşmada yedi galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alırlarken, toplam 22 puanla grup üçüncüsü olarak son 16 turuna çıktılar.

Takım Antrenörü Zafer Kuş, hedeflerinin çeyrek finale kalarak önümüzdeki sezon oluşturulacak U17 Elit Ligi'nde yer almak olduğunu belirtti. Takımın en golcü ismi Rasım Çalış ise kaydettiği 20 golle ilk turun tüm gruplarda en çok gol kaydeden oyuncusu oldu....