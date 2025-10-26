Stad: Erdal Barut Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Cem Öksüzoğulları, Halil Atlar

Esentepe: Ali Karal, Emre Mutlu, Oladimeji, Lukman, Tuğra, Benjamin, Mehmet Ada, Sulyman, Osman, Sander, Devran

Yenicami: Süleyman, Halil İbrahim, Reşit, Jimmy, Mehmet Çavuş, Aboubakar, Tahir, Okorie, Samet, Görkem, Alaattin

Goller: 65. Dk Osman, 84. Dk (Pen) Emre Mutlu (Esentepe), 11. Dk Aboubacar, 35. Dk Okorie (Yenicami)

Kırmızı Kart: Dk 84 Devran (Esentepe)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 6. hafta maçında Esentepe, Yenicami’yi konuk etti. Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe – Yenicami maçını Şakir Azizoğlu yönetti.

Esentepe’nin kötü başladığı maça hızlı başlayan Yenicami 11. Dakikada Aboubakar ile 1 – 0 öne geçti.

35. dakikada gelişen Yenicami atağında Okorie topu filelere göndererek skoru 2 – 0 yaptı. İlk yarı 0 – 2 tamamlandı.

İkinci devrede roller değişirken, Esentepe çok iyi oynamaya başladı. 65. dakikada gelişen Esentepe atağında Osman Turgut’un vuruşunda top filelere giderken, skor 1 – 2 oldu.

66. dakikada gelişen Esentepe atağında ceza sahası içinde yapılan hareketi hakem Şakir Azizoğlu penaltı olarak değerlendirdi. Bu esnada hakem Şakir Azizoğlu’na itirazda bulunan Esentepe futbolcusu Devran kırmızı kart gördü. Penaltı vuruşunu Emre Mutlu gole çevirirken skora denge geldi. 2 – 2

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca 2 – 2 berabere kalan Esentepe ile Yenicami haftayı birer puanla kapattılar.

(Foto: Richard BEALE)