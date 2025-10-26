Stat: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Yusufcan Dönder, Hasan Baldan.

Mesarya: Ercan, Çağlar, Sillah, Tugay(İbrahim), Abdullah, Yusuf, Yunus(Ömer), Mustafa, Salahi(Tacettin), Tony Obia, Miracle Nwaorisa

Mormenekşe: Doğuhan, Ertan, Fetin, Aziz, Lawrence Ogbe(Burak), Arda, Sami, Amoah, Emre(Ahmetcan), Dainel Akintolou, Fanta Mady Diarra.

Goller: Dk 2 ve Dk. 90 +2 (Pen.) Miracle, Dk. 70 İbrahim(Mesarya), Dk. 19 Akintolu, Dk. 47, 73 ve 90 Fanta Diara, Dk. 78 Emre (Mormenekşe)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 6. hafta maçında Mesarya, Mormenekşe’yi konuk etti.

Hasan Onalt Stadında oynanan Mesarya – Mormenekşe maçını Fehim Dayı yönetti. Maça hızlı başlayan Mesarya henüz 2. Dakikada Miracle ile 1 – 0 öne geçti. Gole erken tepki veren Mormenekşe, 19’da Daniel Kehinde ile gol bularak skoru 1 – 1 yaptı. İlk devre de 1 – 1 tamamlandı.

İkinci devreye hızlı başlayan ise Mormenekşe olurken, Fanta Dairra ve Emre Özsin ile 3 – 1 öne geçti. İbrahim Köse 70’te Mesarya’yı umutlandırsa da Fanta Dairra 73’te takımını yine rahatlattı. 2 – 4

Yusuf Altuner’in penaltıyı üstten dışarı atmasından sonra Fanta Dairra, 90’da galibiyeti perçinledi. 2 – 5 Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+2’de penaltıdan Miracle ile geldi. 3 – 5

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Doğan Türk Birliği

6

5

1

0

18

8

10

16

2.

Cihangir GSK

6

5

0

1

21

11

10

15

3.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

5

4

1

0

17

2

15

13

4.

Dumlupınar TSK

5

4

1

0

11

3

8

13

5.

Küçük Kaymaklı TSK

6

3

1

2

13

7

6

10

6.

Çetinkaya TSK

6

3

1

2

17

12

5

10

7.

Lefke TSK

6

3

1

2

7

11

-4

10

8.

Mormenekşe GBSK

6

3

0

3

12

16

-4

9

9.

Mağusa Türk Gücü

6

2

1

3

14

14

0

7

10.

Gönyeli SK

6

2

1

3

10

19

-9

7

11.

Yenicami AK

6

1

3

2

11

10

1

6

12.

Esentepe KKSK

6

1

3

2

11

12

-1

6

13.

Alsancak Yeşilova SK

6

1

2

3

14

19

-5

5

14.

Karşıyaka SK

6

0

3

3

13

21

-8

3

15.

Yeniboğaziçi DSK

6

0

1

5

5

17

-12

1

16.

Mesarya SK

6

0

0

6

7

19

-12

0