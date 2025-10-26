Stat: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Yusufcan Dönder, Hasan Baldan.
Mesarya: Ercan, Çağlar, Sillah, Tugay(İbrahim), Abdullah, Yusuf, Yunus(Ömer), Mustafa, Salahi(Tacettin), Tony Obia, Miracle Nwaorisa
Mormenekşe: Doğuhan, Ertan, Fetin, Aziz, Lawrence Ogbe(Burak), Arda, Sami, Amoah, Emre(Ahmetcan), Dainel Akintolou, Fanta Mady Diarra.
Goller: Dk 2 ve Dk. 90 +2 (Pen.) Miracle, Dk. 70 İbrahim(Mesarya), Dk. 19 Akintolu, Dk. 47, 73 ve 90 Fanta Diara, Dk. 78 Emre (Mormenekşe)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 6. hafta maçında Mesarya, Mormenekşe’yi konuk etti.
Hasan Onalt Stadında oynanan Mesarya – Mormenekşe maçını Fehim Dayı yönetti. Maça hızlı başlayan Mesarya henüz 2. Dakikada Miracle ile 1 – 0 öne geçti. Gole erken tepki veren Mormenekşe, 19’da Daniel Kehinde ile gol bularak skoru 1 – 1 yaptı. İlk devre de 1 – 1 tamamlandı.
İkinci devreye hızlı başlayan ise Mormenekşe olurken, Fanta Dairra ve Emre Özsin ile 3 – 1 öne geçti. İbrahim Köse 70’te Mesarya’yı umutlandırsa da Fanta Dairra 73’te takımını yine rahatlattı. 2 – 4
Yusuf Altuner’in penaltıyı üstten dışarı atmasından sonra Fanta Dairra, 90’da galibiyeti perçinledi. 2 – 5 Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+2’de penaltıdan Miracle ile geldi. 3 – 5
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
6
|
5
|
1
|
0
|
18
|
8
|
10
|
16
|
2.
|
6
|
5
|
0
|
1
|
21
|
11
|
10
|
15
|
3.
|
5
|
4
|
1
|
0
|
17
|
2
|
15
|
13
|
4.
|
5
|
4
|
1
|
0
|
11
|
3
|
8
|
13
|
5.
|
6
|
3
|
1
|
2
|
13
|
7
|
6
|
10
|
6.
|
6
|
3
|
1
|
2
|
17
|
12
|
5
|
10
|
7.
|
6
|
3
|
1
|
2
|
7
|
11
|
-4
|
10
|
8.
|
6
|
3
|
0
|
3
|
12
|
16
|
-4
|
9
|
9.
|
6
|
2
|
1
|
3
|
14
|
14
|
0
|
7
|
10.
|
6
|
2
|
1
|
3
|
10
|
19
|
-9
|
7
|
11.
|
6
|
1
|
3
|
2
|
11
|
10
|
1
|
6
|
12.
|
6
|
1
|
3
|
2
|
11
|
12
|
-1
|
6
|
13.
|
6
|
1
|
2
|
3
|
14
|
19
|
-5
|
5
|
14.
|
6
|
0
|
3
|
3
|
13
|
21
|
-8
|
3
|
15.
|
6
|
0
|
1
|
5
|
5
|
17
|
-12
|
1
|
16.
|
6
|
0
|
0
|
6
|
7
|
19
|
-12
|
0