Stat: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Yusufcan Dönder, Hasan Baldan.

Mesarya: Ercan, Çağlar, Sillah, Tugay(İbrahim), Abdullah, Yusuf, Yunus(Ömer), Mustafa, Salahi(Tacettin), Tony Obia, Miracle Nwaorisa

Mormenekşe: Doğuhan, Ertan, Fetin, Aziz, Lawrence Ogbe(Burak), Arda, Sami, Amoah, Emre(Ahmetcan), Dainel Akintolou, Fanta Mady Diarra.

Goller: Dk 2 ve Dk. 90 +2 (Pen.) Miracle, Dk. 70 İbrahim(Mesarya), Dk. 19 Akintolu, Dk. 47, 73 ve 90 Fanta Diara, Dk. 78 Emre (Mormenekşe)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 6. hafta maçında Mesarya, Mormenekşe’yi konuk etti.

Hasan Onalt Stadında oynanan Mesarya – Mormenekşe maçını Fehim Dayı yönetti. Maça hızlı başlayan Mesarya henüz 2. Dakikada Miracle ile 1 – 0 öne geçti. Gole erken tepki veren Mormenekşe, 19’da Daniel Kehinde ile gol bularak skoru 1 – 1 yaptı. İlk devre de 1 – 1 tamamlandı.

İkinci devreye hızlı başlayan ise Mormenekşe olurken, Fanta Dairra ve Emre Özsin ile 3 – 1 öne geçti. İbrahim Köse 70’te Mesarya’yı umutlandırsa da Fanta Dairra 73’te takımını yine rahatlattı. 2 – 4

Yusuf Altuner’in penaltıyı üstten dışarı atmasından sonra Fanta Dairra, 90’da galibiyeti perçinledi. 2 – 5 Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+2’de penaltıdan Miracle ile geldi. 3 – 5

