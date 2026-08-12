Süper Lig ekibi Yenicami’de hazırlık maçlarından sonra eksiklik tespit edilen yerlere teknik direktör Emre Perçinci’nin istekleri doğrultusunda transferler yapılmaya devam ediyor.

Yenicami, geçtiğimiz sezon Mesarya’nın ligde kalmasına büyük kaktı koyan Değirmenlik’in yıldızı Miracle Nwoarisa ile anlaştı. Nijeryalı 26 yaşındaki Miracle Nwoarisa Değirmenlik’ten, Yenicami’ye transfer olurken, Yenicami’nin genç yeteneği Hasan Ömerpaşa ile takas edildi. Yenicami teknik direktörü Emre Perçinci, Mesarya’da Miracle Nwoarisa ile birlikte çalışmıştı.