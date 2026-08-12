Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü (DİKA) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

DİKA Eş Başkanları Samet Dilekkaya ile Hüseyin Osmanoğlu, kendilerine her zaman destek veren Karavezirler’e teşekkür ederek, kulübün yeni binasının hem sporcular hem de bölge halkı için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Ali Karavezirler de beldenin büyüyüp, gelişmesi için her köyde çalışmalarının devam ettiğini belirterek kısa sürede hayat bulacak yeni projeler için de çalıştıklarının müjdesini verdi.

Eğitime, kültüre, sanata ve spora desteklerinin her zaman süreceğini ifade eden Karavezirler, belde kulüplerinin başarısını her zaman takdir ettiğini söyledi.