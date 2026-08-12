Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Değirmenlik Spor Kulübü, kadrosuna önemli bir takviye yaptı.

Değirmenlik, Yenicami forması giyen Hasan Ömerpaşa’nın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Ömerpaşa, yeni sezonda Değirmenlik’in başarısı için mücadele edecek.

Değirmenlik Kulübü transferi şöyle duyurdu:

“Hoş geldin Hasan Ömerpaşa!

Kulübümüz, Yenicami ile Hasan Ömerpaşa'nın kiralık transferi konusunda anlaşma sağlamıştır. Yeni oyuncumuza hoş geldin der, formamız altında başarılı bir sezon dileriz”