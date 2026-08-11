Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, Gönyeli Spor Kulübü’nden 2009 doğumlu Baran Candaş ve Mert Turgut Zabit’i bonservisleriyle birlikte kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki genç oyuncunun transferinin gerçekleştirildiği belirtilirken, Baran Candaş ve Mert Turgut Zabit’e yeni takımlarında başarı dileğinde bulunuldu.

Gençlik Gücü, transferlerin oyunculara ve camiaya hayırlı olmasını temenni etti