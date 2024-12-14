AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda 12. Haftada 07.12.2024 tarihinde Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan Yeniboğaziçi DSK – Atol Kozanköy SK karşılaşmasında müsabaka devam ettiği sırada yaşanan olaylar sebebiyle Yeniboğaziçi DSK Disiplin Talimatının 52. Maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda Yeniboğaziçi DSK tarafından Disiplin Talimatının 52. Maddesinin 1. Fıkrasının ihlal edildiğine bulgu yaparak, Disiplin Talimatının 52. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca 10,000.TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar veririz.

AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonunda 12. Haftada 07.12.2024 tarihinde Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan Yeniboğaziçi DSK – Atol Kozanköy SK karşılaşmasında müsabakanın 80. Dakikasında yaşanan saha içi olaylar sırasında rakip takım yedek kulübesinde bulunan görevlinin yüzüne yumruk vurması nedeniyle Yeniboğaziçi DSK antrenörü Adem Ertem’in Disiplin Talimatının 44. Maddesinin 1. Fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak, Disiplin Talimatının 44. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendi uyarınca 15 müsabaka süresinde soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonunda 12. Haftada 07.12.2024 tarihinde Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan Yeniboğaziçi DSK – Atol Kozanköy SK karşılaşmasında müsabakanın 80. Dakikasında yaşanan saha içi olaylar sırasında rakip futbolcuların olduğu yere uçan tekme ile müdahalede bulunan Mustafa Enes Yıldız’ın Disiplin Talimatının 44. Maddesinin 1. Fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak, Disiplin Talimatının 44. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendi uyarınca 8 müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilir.

8.12.2024 tarihinde Geçitkale Stadı’nda oynanan ServeroğluGeçitkale GSK – Küçük Kaymaklı TSK AKSA A2 1. Lig müsabakasında Küçük Kaymaklı TSK takımı 116204 lisans numaralı 2 numaralı Onur Özbay’ın rakip takım futbolcusuna sağ eli ile sert bir yumruk attığı ve ihracı sonrası tribünden yardımcı hakeme küfür ettiği tespit edilen Küçük Kaymaklı TSK futbolcusu Onur Özbay’a DT 44 1 (a) ve 41 (1) (a) uyarınca 6 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.