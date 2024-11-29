Aksa 1. Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi’nde teknik direktör Fırat Özakıncı ile yolların ayrılması sonrasında takımı çalıştıracak isim belli oldu.

Yeniboğaziçi’nde yıllarca forma giymiş olan Adem Ertem takımın başına getirildi.

Süper Lig ekibi Dumlupınar’da yardımcı antrenör olarak görev yapan ve kısa süre önce görevinden ayrılan Adem Ertem dün itibariyle Yeniboğaziçi’nde göreve başladı.

Adem Ertem’in göreve getirilmesiyle ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı:

“Bu süreçte takımımızı maçlara uzun yıllar kaptanlığımızı yapmış camiamızı ve altyapılarımızı iyi bilen Adem Ertem hocamız Hazırlayacaktır.”