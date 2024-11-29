Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Şampiyon Melekler U12 Futbol Şenliği organize ediyor. 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahası’nda gerçekleştirilecek şenlikle ilgili başvuru kabul edileceği belirtildi. Dileyen tüm kulüplerin şenlik için başvuru yapabileceği belirtilirken 01.01.2013 ile 31.12.2014 (her iki tarih de dahil) arasında doğan futbolcuların organizasyonda forma giyeceği açıklandı.

Şampiyon Melekler U12 Futbol Şenliği’ne katılacak olan takımların 3 Aralık 2024 Salı günü mesai bitimine kadar KTFF Genel Sekreterliği’ne başvuruda bulunmaları istendi. Yapılan açıklamada başvuruların kulüp başlıklı kağıdı ile imza yetkilisi şahıslar tarafından imzalı ve mühürlü bir şekilde KTFF’ye teslim edilmesi gerektiği belirtildi.