Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu 02.12.2025 tarihinde, Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak kararlar aldı.
Alınan kararlar şöyle;
1) AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’de 4. Hafta, 5. Hafta, 6. Hafta, 7. Hafta, 8. Hafta, 9. Hafta, 10. Hafta ve 11. Hafta maçlarının tescil edilmesine
2) U17 Elit Lig’de 1. Hafta, 2. Hafta, 3. Hafta, 4. Hafta, 5. Hafta, 6. Hafta ve 7. Hafta maçlarının tescil edilmesine
3) U17 Bölgesel Lig’de 1. Hafta, 2. Hafta, 3. Hafta, 4. Hafta ve 5. Hafta maçlarının tescil edilmesine
4) 23493 maç numarasıyla AKSA A2 Süper Lig’de 30.11.2025 tarihinde oynanan Küçük Kaymaklı TSK – Yeniboğaziçi DSK karşılaşmasında KTFF Müsabaka Talimatı’nın 22. Maddesi kapsamında, Yeniboğaziçi DSK takımının hükmen mağlup sayılmasına ve karşılaşmanın Küçük Kaymaklı TSK: 3 – Yeniboğaziçi DSK: 0 sonucu ile tescil edilmesine,
5) Teknik Direktör / Antrenör Sözleşmesi’ndeki Dikkat Edilecek Hususlar başlığı altındaki (d) ve (h) bendinin kaldırılmasına,
6) Kulüp ve Teknik Direktör ve/veya Antrenör arasında imzalanacak olan sözleşmelerde yer alan özel hükümler bölümünde yazılacak tavan tazminat ücretinin 5 asgari ücreti aşmayacak şekilde yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
Eren ŞİŞİK
KTFF Genel Sekreter Yrd. ve İdari İşler Sorumlusu