Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk organize edilen U17 Elit Lig’de 7. haftada Necip Halil Kartal Stadında oynanan ve 0 – 0 tamamlanan Dumlupınar TSK – Doğan Türk Birliği maçında Dumlupınar U17 Takımı oyuncusu Yusuf Ali Aydenk, büyük bir sakatlık yaşadı. Dumlupınar U17 Takımının savunma ve orta saha oyuncusu Yusuf Ali Aydenk, bir hava topu mücadelesinde yere kontrolsüz düştü.

Hemen hastaneye kaldırılan Yusuf Ali Aydenk’in Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrollerinde belinde kırık tespit edildi. Hastaneden korse takılarak taburcu edilen Yusuf Ali Aydenk, 15 gün boyunca hareketsiz yatacak. Bu süreç sonrasında cerrah tarafından kontrolleri yapılacak olan Yusuf Ali Aydenk’in ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verilecek.