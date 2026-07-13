Yeni Yüksek Mahkeme binasının tamamlandığını ve mobilyaların yerleştirildiğini belirten eden Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, teslimat işlemlerinin ardından binanın Yüksek Mahkemeye devredileceğini söyledi.

Binanın yakın zamanda açılmasının gündemde olduğunu ancak programın henüz netleşmediğini kaydeden Özerdağ, yapıda beş duruşma salonu, konferans ve toplantı salonları, yargıç odaları, mukayyitlikler, arşiv, tutuklu hücreleri, yemekhane, kafeterya ve ofislerin bulunduğunu belirtti. Özerdağ, binada KKTC yargısını temsil edecek geçmiş dönemlerde Mahkemelerde kullanılan objelerin sergileneceği bir müze oluşturulmasının da hedeflendiğini ifade etti.

Mevcut mahkeme binasında uzun yıllardır bu kadar kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılmadığına işaret eden Özerdağ, şubat 2026 ayında başlatılan restorasyon için Yüksek Mahkemenin bütçesinden yaklaşık 50 milyon TL kaynak ayrıldığını söyledi.

Üç blokta çatı yalıtımı, ahşap onarımı, boya ve panjur yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirten Özerdağ, kapsamlı restorasyonun yeni adli yıl başlayana kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

-Mevcut bina Lefkoşa Kaza Mahkemesi olarak hizmet vermeyi sürdürecek

Mevcut Lefkoşa mahkeme binasının toplum nezdinde mahkemelerle özdeşleştiğini ve Kıbrıs Türk halkının yargı tarihini yansıttığını belirten Özerdağ, Yüksek Mahkemenin yeni binaya taşınmasının ardından yapının Lefkoşa Kaza Mahkemesi olarak kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

“Bu binayı her zaman yargının önemli bir unsuru ve merkezi olarak kullanmayı hedefliyoruz.” diyen Özerdağ, şöyle devam etti:

Lefkoşa Kaza Mahkemesi için yeni bir bina yapma niyet ve düşüncemiz yoktur. Amacımız, bu tarihi yapının Kıbrıs Türk yargısına hizmet eden bir mahkeme binası olarak kullanılmaya her daim devam etmesidir.

Özerdağ, Yüksek Mahkemenin taşınmasının ardından mevcut binada Lefkoşa Kaza Mahkemesinin kullanımı için daha fazla duruşma salonu ve yargıç odası oluşturulmasına yönelik adımlar atılacağını da belirtti.

-Girne ve Gazimağusa Mahkemelerinde ek bina ihtiyacı

Mahkemelerin fiziki sorunlarına da değinen Özerdağ, Girne ve Gazimağusa’da yeni yargıç atanabilmesi ve hizmetlerin daha uygun koşullarda sürdürülebilmesi için ek binalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Girne Kaza Mahkemesi yakınındaki bir arazinin tamamının, Gazimağusa Mahkemesi yanındaki boş parselin ise Yüksek Mahkemeye tahsis edilmesini talep ettiklerini belirten Özerdağ, Gazimağusa’ya ek bina yapılması halinde halen İskele’de oturum yapan Ağır Ceza Mahkemesinin yeniden Gazimağusa’ya dönebileceğini kaydetti.