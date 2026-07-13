Yargıda anayasal değişiklik, dijital dönüşüm ve fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, geride kalan adli yılda artan dava sayıları ve mahkemelerdeki yoğunluk, yargının hızlandırılması ve kapasitesinin artırılması ihtiyacını bir kez daha gündeme taşıdı.

Dijital dönüşüm alanında somut adımlar atıldığını belirten Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, “Yeni dönemde yargı süreçlerini daha da hızlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Özerdağ, elektronik dosyalama, elektronik arşiv, elektronik haciz ve tebligat sistemlerinin yanı sıra duruşmalardaki ses kayıtlarının otomatik olarak yazıya dönüştürülmesi ve video konferans uygulamasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Anayasa değişikliğinin yargının gelişmesi, daha etkin ve hızlı çalışması açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, geçmişteki değişiklik girişimlerinin halkın onayını alamadığını anımsatarak, “Bugün, yargısal işlemlerin hızlandırılması ve kapasitenin artırılması bakımından bu ihtiyaç daha da elzem hale gelmiştir.” şeklinde konuştu.

Yeni Yüksek Mahkeme binası ile mevcut Lefkoşa mahkeme binasında sürdürülen restorasyon çalışmalarına da değinen Özerdağ, yeni binaya kısa süre içinde taşınmayı planladıklarını, mevcut tarihi binadaki çalışmaların ise yeni adli yıl başlayana kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yargıç kadrosunun çok değerli hukukçulardan oluştuğunu ifade eden Özerdağ, “Dünyadaki yargı kurumlarıyla kıyaslanabilecek nitelikte bir kadromuz vardır.” diyerek, yargıç sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“YAKLAŞIK 150 BİN DAVA DOSYALANDI, 83 BİN DAVA NETİCELENDİRİLDİ, 75 BİN DOSYA ASKIDA”

Adli yılın sona ermesinin ardından Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulunan Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, geride kalan dönemde mahkemelerin yoğun çalıştığını, ceza ve hukuk davalarında artış yaşandığını söyledi.

Özerdağ, 2025 yılında önceki yıldan devredenlerle birlikte yaklaşık 150 bin dava dosyalandığını, bunların yaklaşık 83 bininin sonuçlandırıldığını kaydetti. Özerdağ, devreden dosyalarla birlikte 2026 yılında yaklaşık 75 bin dosyanın askıda bulunduğunu belirtti.

Adli tatil dönemindeki çalışma düzeni hakkında da bilgi veren Özerdağ, ceza davalarının adli tatil döneminde de görüşüldüğünü söyledi.

Özerdağ, hukuk ve aile davaları ile istinaf, Yüksek İdare Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesindeki davalarda ise ara başvuru ve ara emirlerinin ele alındığını, davaların esasına ilişkin duruşmaların adli tatil döneminde yapılmadığını kaydetti.