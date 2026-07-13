Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC Temsilciliği tarafından organize edilen programda 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Lefkoşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan UID KKTC Bölge Başkanı Fadıl Şanverdi, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanların, vatan için canlarını feda ettiklerini belirterek şehitleri rahmet, gazileri de minnetle andıklarını söyledi.

- "Bu halk, hiçbir zaman devletine ihanet edilemeyeceğini 15 Temmuz 2016'da bir kere daha ispatladı"

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de FETÖ'nün insanların milli ve manevi değerleriyle oynayarak, İslam dininin en kutsal değerlerini kullanarak masum insanların beyinlerini yıkadığını, sızdıklarına inandıkları kurumlar aracılığıyla da halkın iradesine ipotek koymaya çalıştıklarını anlattı.

Büyükelçi Başçeri, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün halkın iradesine çarptığını dile getirerek "Bu halk, hiçbir zaman iradesine, demokrasisine, Atatürk ilke ve inkılaplarına dayalı olarak kurulan cumhuriyetine ve devletine ihanet edilemeyeceğini 15 Temmuz 2016'da bir kere daha ispatladı." dedi.

Kimsenin Türk milletinin iradesini yenemeyeceğini vurgulayan Başçeri, KKTC halkının, 15 Temmuz 2016 gecesi Büyükelçiliğe gelerek Türkiye'ye manevi desteğini hissettirdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ankara'daki görevim sırasında basından okuduğum haberlerde, güneydeki Rum meczuplardan bazılarının '15 Temmuz gecesi çok önemli bir fırsatı kaçırdık. Eğer biraz gözümüz açık olsaydı Türkiye ve Kıbrıs Türkleri kendisiyle uğraşırken Girne'ye gidebilirdik.' şeklinde hayaller kurduğunu okuduk. Buyursunlar, Kıbrıs Türk'ü de Türk halkı da burada. Nasıl 15 Temmuz'da devleti yıkmaya, devleti ele geçirmeye, milletin iradesine ipotek koymaya çalışanlara izin verilmediyse Girne'ye gitmeye çalışanlara da izin vermeyeceklerdir."

Başçeri, hain darbe kalkışması sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı yaşam diledi.

- "Hain darbe girişimi, aziz Türk milletinin destansı direnişi sayesinde bertaraf edilmiştir"

Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de 15 Temmuz 2016'da ana vatan Türkiye'ye tarihinin en karanlık günlerinden birinin yaşatılmaya çalışıldığına dikkati çekerek "Ana vatanımıza karşı yapılan hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve aziz Türk milletinin destansı direnişi sayesinde bertaraf edilmiştir." ifadesini kullandı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi ana vatanın yanında duruş sergileyerek o gece darbecilere karşı demokrasiyi savunanlara destek verdiğinin altını çizdi.

Programda 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok ile de söyleşi yapıldı.

Muharrem Özdemir yönetimindeki söyleşide Cevat Olçok, ağabeyinin vatan duygusuyla dolu samimi bir insan olduğunu anlattı.

Erol Olçok'u "Çerkez Beyi" olarak nitelendiren Cevat Olçok, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, Türk milletinin iradesine ve geleceğine ipotek koymayı hedeflediğini söyledi.

Program, halk ozanı Uğur Işılak'ın müzik dinletisiyle son buldu.