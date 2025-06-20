

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan çığır açıcı bir araştırma, kanserin yıllar öncesinden basit bir kan testiyle tespit edilebileceğini ortaya koydu. "Cancer Discovery" adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre, bilim insanları bazı hastaların kanında kanserli hücrelerin saldığı genetik materyali, semptomlar başlamadan tam 3 yıl önce tespit edebildi.

Araştırma, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NIH) finanse ettiği büyük çaplı bir sağlık çalışması kapsamında toplanan kan örneklerine dayanıyor. Bilim insanları 52 kişinin kan plazmalarını inceledi; bu kişilerin yarısı altı ay içinde kansere yakalanmıştı. Araştırmacılar, bu bireylerden alınan eski kan örneklerini gelişmiş genetik analiz yöntemleriyle tarayarak, özellikle DNA’daki tümöre özgü mutasyonları aradı.

Sonuçlar çarpıcıydı: Katılımcılardan sekizinin daha önce verdiği örneklerde, teşhisten üç yıl öncesine kadar geri giden genetik kanser izleri bulundu. Bu durum, çoklu kanser erken tanı (MCED) testlerinin, yalnızca mevcut tümörleri değil, henüz klinik olarak belirti vermemiş kanserleri de ayırt edebileceğini gösterdi.

Uzmanlar, bu testin yılda bir defa uygulanarak, kansere karşı erken uyarı sistemi olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Özellikle zor tespit edilen ve hızla yayılan kanser türlerinde erken teşhis, tedaviye başlama sürecini hızlandırabilir ve tedavi başarısını önemli ölçüde artırabilir.

Araştırmanın yazarlarından Prof. Nickolas Papadopoulos, "Bir kanserin klinik olarak fark edilmeden yıllar önce tespit edilmesi, tedaviye büyük bir avantaj sağlar" diyerek, bu testlerin ilerleyen yıllarda sağlık sistemlerine entegre edilebileceği öngörüsünde bulundu. Yeni çalışmanın daha geniş bir hasta grubuyla doğrulanması planlanıyor.