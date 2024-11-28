2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nda 12 milyar 859 milyon 721 bin TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçesi Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi, konuşmaların ardından dün sabaha yakın saat 02.25’te oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve bakanlık bürokratlarıyla, komite üyeleri ve bazı milletvekilleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, eleştirilere ve sorulara yanıt verdi.

Bütçenin az olduğuyla ilgili eleştirilere değinen Dinçyürek, bütçe içerisindeki sağlığa olan payı artırdıklarını söyledi.

Sağlık personeli alımlarıyla ilgili rakamları paylaşan Dinçyürek, istihdam konusunda taleplerinin olduğunu ve 50 yeni hemşirenin daha istihdam edileceğini söyledi.

Yeni Girne Hastanesi’nin tamamlanmasının uzamasının bir sürü teknik nedenleri olduğunu dile getiren Dinçyürek, mart sonu itibariyle binanın bitmesinin hedeflendiğini söyledi.

“Yataklı Tedavi Kurumları’na tarihinde olmadığı kadar birçok teknolojik üst düzey cihazlar aldık.” diyen Bakan Dinçyürek, sevkler konusuna değinerek bazı veriler paylaştı.

Dinçyürek, “Göreve geldiğimiz gün devletin yoğun bakım yatak kapasitesi 68’di. Şu anda 83’tür. Bu rakam 114’e ulaşacak.” ifadelerine yer verdi.

Dinçyürek, Güzelyurt, Gazimağusa, Cengiz Topel Hastanesi ile Lapta Sağlık Ocağı, Değirmenlik Sağlık Merkezi, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) konusundaki soruları yanıtlayarak, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bütün acil servislere yeni hekim alındığını kaydeden Dinçyürek, perifer hastanelerini güçlendirdiklerini belirtti.