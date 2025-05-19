Seul Üniversitesi’nden Çarpıcı Bulgular: Isıtılan Tütün Ürünleri, Sigaradan Uzaklaşmak İsteyenlere Yeni Bir Yol Sunuyor

Seul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, ısıtılan tütün ürünlerinin sigarayı bırakmak isteyen yetişkinler arasında hızla benimsendiğini ve büyük oranda geleneksel sigara kullanımının yerini aldığını ortaya koydu. 4.500’den fazla Koreli yetişkinin verilerinin incelendiği çalışmaya göre, ısıtılan tütün ürünü kullanıcılarının %99,4’ü daha önce geleneksel sigara kullanıcısıydı veya halen her iki ürünü birlikte kullanıyor. Yeni başlayan kullanıcı oranı ise yalnızca %0,6 olarak tespit edildi.

Seul Üniversitesi İşletme ve Ticaret Ekonomisi Enstitüsü tarafından yayımlanan araştırma, Isıtılan tütün ürünlerinin gençler için bir “başlangıç ürünü” olduğu yönündeki kaygılara da bilimsel bir yanıt veriyor. Araştırmacılar, yetişkin olmayan bireylerin geleneksel sigaraya daha fazla yöneldiğini, ısıtılan tütün ürünlerinin bu yaş grubu için cazip bir seçenek oluşturmadığının altını çiziyor.

Pazar Dönüşüyor: 2017’den Bu Yana Hızla Artan Talep

Güney Kore’de 2017 yılında piyasaya sürülen ısıtılan tütün ürünlerinin tütün pazarındaki payı kısa sürede yükselişe geçti. 2017’de toplam piyasanın yalnızca %2,2’sini oluşturan bu ürünler, 2021’in ortalarına gelindiğinde pazarın %12’sine hakim oldu. Bu gelişme, halk sağlığı açısından umut verici bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor. Zira bilimsel çalışmalar, sigaranın neden olduğu sağlık sorunlarının büyük bölümünün sigaranın yanma sürecinden kaynaklandığını açıkça ortaya koyuyor.

Söz konusu ürünler, tütünü yakmak yerine ısıtarak çalışan teknolojileri sayesinde, geleneksel sigaraya kıyasla zararlı bileşenlerin oluşumunu büyük ölçüde azaltıyor. Araştırmacılar, “Yanma sonucu oluşan duman, sigaranın yol açtığı sağlık zararlarının başlıca nedenidir. Isıtma temelli ürünler bu riski önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahiptir” ifadelerini kullandı.

Eğitimli Yetişkinler ve Sağlık Endişesi Taşıyanlar Daha Hızlı Geçiş Yapıyor

Çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise ısıtılan tütün ürünlerini tercih eden kullanıcı profili oldu. Elde edilen verilere göre, yüksek eğitim düzeyine sahip bireyler, ebeveynler, beyaz yaka çalışanları ve sağlık konusunda hassasiyet gösteren kişiler sigaradan ısıtılan tütün ürünlerine geçiş yapmaya daha yatkın.

Küresel Ölçekte Yol Gösterici Olabilir

Araştırmacılar, Güney Kore’deki deneyimin dünya genelinde tütün kontrol politikaları geliştiren karar vericiler için önemli dersler barındırdığını vurguluyor. Isıtılan tütün ürünlerinin yaygınlaşma nedenlerinin doğru analiz edilmesi; vergi, pazarlama ve tüketici bilgilendirme politikalarının etkin biçimde şekillendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Tüm bu bulgular, ısıtılan tütün ürünlerinin sadece Güney Kore’de değil, tüm dünyada geleneksel sigara tüketiminin azaltılması yönündeki çabalara katkı sağlayabileceğini ve sigaradan uzaklaşmak isteyenler için alternatif bir seçenek sunduğunu ortaya koyuyor.