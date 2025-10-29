Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri H.A. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, zanlının 2025 Eylül ayı içerisinde Gönyeli’de kız kardeşinin evinde yeğenine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlı ve şikayetçilerin beyanlarının araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.