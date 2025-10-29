Gönyeli'de meydana gelen 'Korkutmak Maksadıyla Silah Taşımak, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket Ve İtale-i Lisan, uyuşturucu madde ithal ve tasarruf' suçlarından tutuklanan Cengiz Kofalı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ilgili şahadet veren Polis memuru olguları aktardı.

Polis memuru, 24 Ekim 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Kanlıköy’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde bulunan Cypricola Evsu Ltd’in arka kısmında zanlının trafik konusu yüzünden tartıştığı M.G.'ye yüksek sesle 'kes sesini' diye bağırıp çağırarak' hakaret ederek, rahatsızlık yapıp itale-i lisanda bulunup ellerini sağa sola sallamak sureti ile de uygunsuz tavır harekette bulunduktan sonra yine onu korkutmak maksadı ile tasarrufunda ruhsatlı olarak bulundurduğu adına kayıtlı tabancasını belinden çıkartıp bir kez kurmak suretiyle korkutmak maksadı ile silah taşıma suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve ikametgahında mahkeme emri gereği gerçekleştirilen aramada adına ruhsatlı olarak bulunan Stoeger marka 9 mm çapında tabanca ile 50 adet mermi, Beratta marka hava tabancası ve 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi 1 sene önce 25 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’taki bir şahıstan satın alıp KKTC’ye kanunsuz olarak ithal ettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini, olayla ilgili iki kamera görüntüsü tespit edildiğini ve bu görüntülerinin inceleneceğini kaydetti.

Polis, silahlarla ilgili de inceleme yapılacağını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.