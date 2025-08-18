KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Jamal Uddin mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:40 raddelerinde Asayiş ve Trafik Denetimi esnasında Güzelyurt Trafik Şube ekipleri tarafından, Kalkanlı'da ODTÜ çemberi mevkiinde kontrol için durdurulan PH 657 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan ve şüpheli hareketler sergileyen Gemikonağı'nda sakin MD Jamal Uddin'in yapılan muhaceret kontrolünde 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren toplam 380 gün KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti ve 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.