Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, pek çok bölümü ile yüksek lisans ve doktora başvurusu almaya devam ediyor. Lisansüstü eğitimde YÖK ve YÖDAK onaylı “Medya ve İletişim Çalışmaları” programına öğrenci kabul eden Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, yeni dönemde YÖDAK onaylı “Gazetecilik” ve “Halkla İlişkiler” ile YÖK ve YÖDAK onaylı “Radyo, Televizyon ve Sinema” bölümlerinde de yüksek lisans kaydı alıyor.

İletişim alanında kariyer yapmak isteyen lisans mezunları için önemli bir fırsat sunan programlar, güçlü bir akademik kadro ile teorik ve uygulamalı dersleri içeriyor. Dijital medya, stratejik iletişim ve sektörel gelişmelere odaklanan lisansüstü müfredatı ile öğrenciler, akademik ve profesyonel hayata donanımlı bir şekilde hazırlanacak. Alan dışından gelen adaylar ise bilimsel hazırlık derslerini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimine başlayabilecek. Ayrıca, öğrencilere yüzde yüze varan burs olanakları sağlanarak akademik gelişimlerine destek verilecek.

Prof. Dr. Fevzi Kasap: “Amacımız, öğrencilerimizi sektördeki dönüşümlere uyum sağlayabilen, güncel bilgi ve becerilerle donanmış ve dünyada fark yaratacak lider iletişimciler olarak hazırlamak.”

İletişim sektörünün hızla gelişen ve sürekli dönüşen bir alan olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, “Amacımız, öğrencilerimizi sektördeki dönüşümlere uyum sağlayabilen, güncel bilgi ve becerilerle donanmış ve dünyada fark yaratacak lider iletişimciler olarak hazırlamak” dedi.

İletişim alanındaki dinamik gelişmeleri yakından izlediklerini ve eğitim programlarını bu doğrultuda sürekli olarak yenilediklerini belirten Prof. Dr. Fevzi Kasap, “Öğrencilerimiz dijital medya, stratejik iletişim, gazetecilik ve medya üretimi gibi alanlarda derinlemesine bilgi edinirken, aynı zamanda sektöre yönelik uygulamalı derslerle kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin sektördeki değişimlere ayak uyduracak donanımda yetiştirilmesine önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Fevzi Kasap, “Gelecekte iletişim dünyasında söz sahibi olmak isteyen gençlere modern eğitim anlayışımız ile rehberlik etmeye devam edeceğiz” dedi.