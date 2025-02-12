Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı; hazırladığı “2024-2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması”na ilişkin sonuçları Anadolu Ajansı aracılığı ile duyurdu. Dünya genelinde 3,000 üniversiteyi değerlendiren ve üniversitelerin akademik üretkenlik ve bilimsel kalitesini ölçen listede; Türkiye’den 126 üniversite değerlendirmeye alındı. Dünya genelinde ilk 1000 içerisinde ise 11 Türk üniversitesi yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi; URAP’ın açıkladığı “2024-2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda Kıbrıs genelinde ilk binde yer alan tek üniversite oldu. Türkiye genelinde en iyi 10 Türk üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda “En İyi İki Türk Vakıf Üniversitesi”nden biri olarak gösterildi.

Sıralamanın belirlenmesinde makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birlikleri gibi altı temel kriter dikkate alındı. Akademik üretkenliği, bilimsel araştırmaları ve uluslararası iş birlikleri ile istikrarlı bir yükseliş gösteren Yakın Doğu Üniversitesi, dünya sıralamasında 40 basamak birden yükseldi.

İlk 1000’de 11 Türk üniversitesi yer aldı!

URAP’ın “2024-2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda dünya genelinde ilk 1000 arasında 11 Türk üniversitesi yer aldı. İlk 1000’de yer alan Türk üniversiteleri Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa şeklinde sıralandı. Yakın Doğu Üniversitesi ve Koç Üniversitesi en iyi ilk 10 üniversite arasında yer alan iki vakıf üniversitesi oldu.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Eğitimde kalitenin çıtasını belirlemek, araştırmalarımızla fark yaratmak ve dünya sahnesindeki konumumuzu güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu yolculuğa üretkenlikleri ile değer katan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya sıralamalarında elde ettiği sonuçların Kuzey Kıbrıs’ın yükseköğretimdeki gücünün de bir yansıması olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kuruluşumuzdan bu yana hedefimiz her zaman küresel ölçekte bilim üreten, araştırma yapan ve nitelikli bireyler yetiştiren bir üniversite olmaktı. Dünya sıralamalarındaki yerimiz de bu vizyonun bir sonucu” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugün geldiğimiz noktada, bu hedefimize istikrarlı adımlarla ilerlediğimizi görmek bizleri motive ediyor. Eğitimde kalitenin çıtasını belirlemek, araştırmalarımızla fark yaratmak ve dünya sahnesindeki konumumuzu güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu yolculuğa üretkenlikleri ile değer katan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Yüksek etki faktörlü dergilerde yayımlanan çalışmaları baz alması URAP’ın yayımladığı sıralamayı değerli kılıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin oluşturduğu araştırma ekosisteminin, akademik üretkenliği teşvik eden ve bilim insanlarını destekleyen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Nitelikli araştırma merkezleri, laboratuvar altyapısı ve disiplinlerarası projeleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin URAP sıralamasında güçlü bir konum elde etmesini sağlayan temel unsurlar arasında yer alıyor” dedi.

“Üniversitemizin araştırmacıları, sağlık bilimlerinden mühendisliğe, sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar geniş bir yelpazede, güncel ve etkili bilimsel çalışmalar ortaya koyarak akademik dünyada fark yaratıyor” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Özellikle, yüksek etki faktörlü dergilerde yayımlanan çalışmaları baz alması URAP’ın yayımladığı sıralamayı değerli kılıyor. Listedeki yerimiz bu yönüyle bilim insanlarımız tarafından üretilen yayınların küresel bilim literatürüne sağladığı katkının boyutunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.