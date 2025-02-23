Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle “Dünya Su Günü Afiş Yarışması” düzenliyor.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, “Suyun Değeri ve Geleceğimiz” temasıyla gerçekleştirilecek liseler arası yarışmada, gençlerin suyun önemine dair farkındalık kazanması ve bu bilinci yaratıcı tasarımlar yoluyla topluma aktarması hedefleniyor.

-Dereceye girenler ödüllendirilecek

Katılımcıların A3 (29,7 x 42 cm) boyutlarında afiş tasarımları hazırlayacağı yarışmada, dereceye girenler öğrenciler ödüllendirilecek. Jüri tarafından değerlendirilecek eserler arasından; birincilik ödülü 7000 TL, ikincilik ödülü 5000 TL ve üçüncülük ödülü ise 3000 TL olacak.

-Son başvuru 12 Mart Cuma

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını en geç 12 Mart Çarşamba gününe kadar Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanlığına yapabilecek.

Dereceye giren öğrenciler, 21 Mart Cuma günü Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında açıklanacak.

-Kasap

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap yarışma hakkında yaptığı açıklamada, suyun hayatın devamlılığı için en temel unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, gençlerin bu bilinçle yaratıcı çalışmalar üretmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Açıklamasında, “Dünya genelinde su kaynaklarının azalması ve temiz suya erişim konusundaki endişeler giderek artıyor. Bu yarışma, lise öğrencilerinin sanatsal yeteneklerini kullanarak suyun değeri hakkında farkındalık yaratmalarını sağlamak açısından önemli bir fırsat sunuyor” ifadelerine yer veren Kasap, “Gençlerimizin çevresel sorunlara duyarlılığını artırmak ve topluma ilham vermek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu organizasyona tüm lise öğrencilerini davet ediyoruz” dedi.