Hasipoğlu, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasına katkı koyan işçi, işveren tarafına teşekkür ederek, "Konu mahkemeden de kalkmış olacak. Firma yarından itibaren faaliyetine geçmiş olacak ve grev de toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla artık sona ermiş olacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ektam Kıbrıs Ltd. ve Emek İş Sendikası temsilcileri ile bugün bakanlıkta yapılan toplantının sonunda 34 gündür süren grevin son bulduğunu ve taraflar arasında uzlaşı sağlandığını duyurdu.

Toplantı sonunda Ektam Kıbrıs Ltd. Direktörü Yusuf Gülçür ile Emek-İş Sendikası Başkanı Doğukan Akdeniz, Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu şahitliğinde toplu iş sözleşmesine imza koydu.

Hasipoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Ektam ile Emek-İş Sendikası arasında bugün önemli bir uzlaşı sağlandığını ve iki taraf arasında toplu iş sözleşmesi imzalandığını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ilk günden beri “çalışanlarımız iş yerine dönmek istiyor, çalışmak istiyor” dediklerini ifade eden Hasipoğlu, dolayısıyla her iki tarafa da teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Çalışanlarımızın hayali gerçek oluyor ve bugün de toplu sözleşmesi imzalanıyor. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasına katkı koyan işçi tarafına, işveren tarafına, temsilcilerine, avukatlarına çok teşekkür ediyorum. Böylelikle artık konu mahkemeden de kalkmış olacak. Firma yarından itibaren faaliyetine geçmiş olacak ve grev de bu toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla artık sona ermiş olacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Tebrik ediyorum”

Emek-iş Sendikası Başkanı Doğukan Akdeniz de, 34 gündür süren grevin bakanlık ve Çalışma Dairesi’nin girişimiyle bugün son bulduğunu belirterek, “İşveren tarafına teşekkür ederiz. Uzun süre bir anlaşamamazlık noktamız oldu ancak oturup konuştuk ve gerçekten aramızda bir fark olmadığını gördük. Onlara çok teşekkür ederiz” dedi.

Ektam Kıbrıs Ltd.’in çok önemli bir değer olduğuna işaret eden Akdeniz, “Burada verilen emek, yapılan üretim bizler için çok önemli bir değerdir. Hep birlikte işçilerimizle birlikte hiçbir şekilde bir sorun yaşamadan çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Ektam Direktörü Yusuf Gülçür de, sendika ile yapıcı bir biçimde yaptıkları görüşmeler sonucunda bu noktaya geldiklerini ifade ederek, “Onlara teşekkür ederim. Bizim işveren olarak hiçbir zaman fabrikanın kapalı olması, üretimden vazgeçmesi diye bir düşüncemiz olamazdı. Hele de benim ülkemde ben böyle bir şeye izin veremezdim” dedi.

İşveren tarafı olan büyük hissedarların da kendisiyle aynı düşüncede bir noktada birleşince hızlı bir biçimde sonuca ulaşabildiklerini ifade eden Gülçür, bugün toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını ve işçilerin de gerektiği gibi çalışıp üreteceğini kaydetti.

Şirketin “ekmek kapısı” olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Gülçür, markanın önemine dikkat çekti.

Gülçür, söz konusu markanın Rum tarafı ya da başka bir yerde satın alınması halinde ülkede bir kez daha üretilemeyeceğini belirtti.

Bu hassasiyeti de bilerek çalışıp, hareket etmeleri gerektiğini belirten Gülçür, çalışmaya devam edeceklerini ifade etti ve “Hayırlı uğurlu olsun” dedi.