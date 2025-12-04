İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’den Serin’in annesi Hukukçu Pervin Aksoy İpekçioğlu, Türkiye’de hazırlanan yeni yargı paketinin bir maddesinin 31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlara ve deprem davalarına af niteliğinde olduğunu söyleyerek, bu yargı paketi geçerse “eşitlik” değil “adalet terazisinin baş aşağıya çevrilmesi” anlamına geleceğini vurguladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İpekçioğlu şöyle dedi:

“Adaletin bu denli sorgulanır olduğu İsias davasında, henüz kanunlaşmayan “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tasarı”nın 27. maddesinde, af kapsamının 31 Temmuz 2023 öncesi işlenen tüm suçlarda ve deprem davalarında da uygulanmasına dair bir düzenleme önerisi, gerekçede belirtildiğinin aksine eşitliği sağlamaktan çok öte adalet terazisini baş aşağıya çevirmekte; bizlere, giden canlarımıza olan adalet beklentimizi de hiçe saymaktadır.

Bir ülkenin geleceğini, kuşkusuz ki adalet şekillendirmektedir. Deprem davalarında saniyeler içerisinde binlerce insanı katleden bu katillerin, kısa sürede kapalı ceza infaz kurumundan, açık cezaevlerine nakilleri ve infaz sistemi içerisinde ne kefaret ne de ıslaha tabi olmadan özgürlüklerine kavuşmaları, bizlerin, geride kalan ana babaların vicdanlarına hançer saplamaktadır.

Devlet, toplumda huzuru, güveni ve güvenliği sağlama amacıyla hareket ederken, bir otelde, kamuya açık bir yerde ölen canlar için sessiz kalamaz. Devletin cezalandırma hak ve yetkisini tek eline almasıyla, elbette ki toplumun adalet beklentisinin yönü Devlete yönelmektedir. Bizleri ölene kadar evlat acısına mahkum ettiğiniz İsias Otel mezarlığında, adaleti sağlamak da devlet olarak ilk görevinizdir. Adaleti istemek yetmez, yerine getirmek de biz geride kalanların, gidenlere borcudur. Ahh Serinim ahh”