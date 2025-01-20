Net 37 bin 818 TL olarak geçtiğimiz Cuma günü belirlenen yeni asgari ücretin

beklentilerin çok gerisinde kalması, asgari ücretle çalışanların tepkilerine neden oldu.

Yüzde 7,5 oranında artış yapılan yeni asgari ücret, yüzde 11,12 olan hayat pahalılığı oranının altında kaldı.

Asgari ücretlinin açlığa, yoksulluğa mahkum edildiğini söyleyen özel sektör emekçileri “Yazıklar olsun” diye isyan etti.

Birçok kişi, mutfak masraflarını dahi karşılamanın giderek zorlaştığını ifade ederek, artan kira ve faturaların 2025 yılında verilecek asgari ücretle de ödenemeyeceğini dile getirdi.

Bazı vatandaşların yeni asgari ücrete karşı sosyal medyada yazdıkları tepkiler şöyle:

Gönül Çelik

Bir de utanmadan Komşudaki asgari ücretle kıyas ederek hüküm verirler.

Allah sizi 2 bin TL’ye muhtaç etsin inşallah.

Bari utanmanız olsun. Komşunun kişi başına düşen milli geliri sizinkiyle aynı mı?

Komşu bizdeki hırsızlar gibi devamlı yatar kalkar zam mı yapar be allahın zalim insancıkları.

Bir evde üç kişi çalışır eve yüzbinden fazla maaş girer der ağalar arsız arsız.

Ya hu ekmek kaç lira ,süt kaç lira?

Benzin kaç lira,

Elektrik, su ,eğitim masrafları, giyim, mutfak, sağlık harcamaları aylık tek kişi kaç lira tutar hesap ettiniz mi?

İnsan içine utanmadan sıkılmadan nasıl çıkabildiniz ?

Sizin aklınız olsa bunca insanın ahını aldınız iki yakanız bir ara gelmez inşallah. Biz nasıl çoluk çocuğumuza mahcup oluruz her istediklerine yetişemeyiz siz de bizden beş beter durumlara düşesiniz inşallah.

İlahi Allahım yaptığınız zalimliğin ve adaletsizliğin hükmünü kessin size inşallah...

Hayriye Selcuklu

Yazıklar olsun bütün işçilerin hakkı size haram olsun. Kimse size hakkını helal etmiyecek. Seçimlere az kaldı eğer bu halk da aptal değilse gidip da bunları seçmez. Bu ülke insanını düşünmeyeni halk da düşünmeyecek. Çocuk okuduruk sade haftada iki gün öğleden sonrası var haftada (4 hafta )yemek ve harçlık ayda 3 bin TL abartmıyorum. Benim çocuğum başka çocuklara verilen öğle yemeğinden faydalanamıyor neden vatandaş olduğu için gızım üniversiteye gidiyor günlük (500) TL nerde mutfak elektrik nerde su telefon nerde benzin arabanın masrafları sizi toprak bile kabul etmeyecek bize meğer gördüğünüz bu 37 binlik asgari ücretle siz geçinin her biriniz (100 binin üzerinde maaş alıyorsunuz ana Allah size yedirtmeyecek çünkü işçinin hakkından kesip yiyenler hayır etmeyecek

Ayşegök Özer

Siz asgarî ücretli çalışanı, özel sektör çalışanının maaşını bu kadar basit ve cüzi bir bedele layık görüp onayladığınıza göre.. Market ve pazar fiyatlarını da denetleyip fiyatları sabitleyecek misiniz? 1 litre süt 55 TL olmuş, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, temizlik, kişisel bakım dahası elektrik su ücretlerine de zam yapmama sözü verebilecek misiniz! Senin veya sizin tuzunuz kuru.. maaşınız ne kadar!! Sizde mi asgari ücretle ev geçindiriyorsunuz!! Aaa tabi sizin eşiniz çocuğunuz devletin herhangi bir kurumunda devlet garantisi altında devletin memuru hatta sizin evinizde 3 kişi devlet maaşlısı ortalama 350 bin TL maaş giriyor..Yazıklar olsun size..

Hacer Kılıçoğlu

Muhalefet nerede muhalefet yalnızca Devrim Barçın mı var? Bu özel sektör çalışanlarının haklarını kim savunacak? Çalışırken açlığa yoksulluğa sefalete mahkum. 37000 TL ile kendileri yaşasınlar yaşıyorlar mı yoksa her gün yaşarken ölüyorlar mı? Özel sektörde çalışanlar sigortadan emekli olanları da açlıktan ölüme mahkum ediyorlar. Sigorta emeklilerini sigorta emeklilerine bağlanan emekli maaşı açlık yoksulluk maaşı bile değil ölüm parası sadaka veriyorlar 24000 TL evet 24000 TL emekli maaşı imiş insan onuruna yakışmayan maaş emekli maaşı imiş muhalefeti gerçekten görmek istiyoruz yeter artık.

Mehmet Dağgül

Yazıklar olsun. Bu memleket sefalete doğru gidiyor ve açlık.

Emel Gül

Allah çalışanın hakkını yedirmesin bu gazlarında kalsın çalışanı açlığa mahkum edenler vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum zorla milleti. Suça teşvik ediyorlar.

Mustafa Benzer

Aylık 100 milyar üstü maaş çekenlerin oturup, dar gelirli insanların alacakları maaşı belirlemesi trajikomik.

Ayşegül Yarıcı

Çok yazık bir de bunun için toplanırlar hiç utanmadan asgari ücretle bir de kendileri geçinebilirler mi acaba çok yazık.

Erkin Taner

Tek dileğim acısı çıksın onlardan. Sadaka verdiler utanmazlar. Gençler neden adayı terk edip yurt dışında çalışmaya gidiyor bir sorun kendinize. Aldığınız maaş ile harcadığını para orantılı. Ama bizim adamızda kazandığın ile en temel ihtiyaçlarını alsan dahi harcadığın arasında uçurum var.

Cemaliye Dalkılıç

Dalga geçmenin böylesi görülmedi. Herkes umutlarını bugüne dikmiş beklerken. Aç kalmış çocukların acısı nasıl dinecek. Kuru kuru ekmek yesin herkes. Hastalanmayın sakın, ışıkları kapalı tutun, aman deyim sokağa çıkmayın gözünüz birşey görür de alamaz.

Yunus Polat

Sadaka verir gibi işte 20; kilo patates parası

Cenk Bayram

Allahınızdan bulun inşallah asgari ücretliyi açlığa muhtaç eddiniz.

Mehmet Aydoğdu

İnsanlarla dalga geçersiniz her şeye en az yüzde 15 -20 koydular sizde alın 37 bin TL de geçinin de bizde görelim.

Yüksel Öner

İnşallah Allah sizi de asgarî ücrete muhtaç eder koltuğa oturup 150 bin TL alanlar vekil maaşı alanlar unutmayın ne ekerseniz onu biçersiniz sizin sucunuz suçlu biziz size oy verdik suçlu YDP ve suçlu DP bu bir gerçek herkes ektiğini biçerek gidecek.

Suzan Çaluda

İşveren korkusu olduğu sürece hükümetin de işi yaş oy verirken iyi düşünün bir kez daha neden herkes devlet memuru olmak ister bu yüzden ezilen asgari ücretle çalışan insanlar.

Fezile Başkar

Boşuna ne toplandınız. Sonuçta açlığa devam lanet olsun .

Adnan Bağışlar

Seyrüsefer ücretlerine 100/168 zam koyan ama garibana 2500 TL artış vermiş gururla söylüyor.

İbrahim Halil Yaşarsoy

Devlet resmen halkı hırsızlığa teşvik ediyor

Yakup Ziya Bektaş

Türkiye'nin tutumu buraya yansımış doğal olarak, yapacak hiçbir şey yok toplum olarak Allah yardımcımız olsun, ne yönetenler yönetebiliyor ne seçenler seçebiliyor olan garibana oluyor sonuçta inşallah daha beter olmayız

Yusuf İşlek

Allah sizi o 2 bin TL’ye muhtaç eder inşallah.

Ayşe Ersözler

Saraya para var bize yok .Allah bin gara belanızı versin inşallah 2 Bin TL paramı be utanmazlar.

Leyla Demir

Çocuklara bile bayramda daha fazla harçlık veriliyor ... İnsanların ruh sağlığı ile oynuyorlar. Gerçekten bu kararı neye göre kime göre ve nasıl aldılar. Biri kör diğeri sağır desen oda değil...

Onur Yıldırım

Allah sizi bildiği yapsın! Hiç yapmasaydınız! Gelen zamlardan etkilenen siz değilsiniz nasılsa yediğiniz önünüzde yemediğiniz ardınızda!

Nurten Asilkan

Zamları çekin yani bu verdiğiniz artış sizin verdiğiniz zamlara yetmez Allah'ın kahvesini yaptınız 65 TL. Dalga geçecek birini bulamayınca şaşırdınız. Ortaokuldaki bir çocuğun haftalık harçlığı bu artış artık gerisini vicdanınız varsa düşünün ama maalesef vicdan kalmamış.

Yusup Tahiroğlu

Bu kadar gürültü yapıp sadece 2 bin TL için mi toplandınız? Bravo.

Ayşe Bahalı

Bize bu asgari ücreti reva görenler bu parayla siz bir ay geçinin geçirebilirseniz bu neye yetecek mutfak masrafı ml benzinimi çocukların harçlıklarına mı kiraya mı ya siz söyleyin neye yetecek.

Yeşim Karadağ Arslan

Bu paraya kendileri bir geçinmeyi denesin bakalım boşuna ne oturdular o koltuklara da karar verdiler bu rakama direk deseydiler asgari ücretli yaşamaya değil sürünmeye devam etsin yazıklar olsun. Kendimizden geçtik gelecek nesil neler yaşayacak?

Sultan Güngör

Çok vermişsiniz biraz alsaydınız nasıl harcarız yoksa sonra Yazıklar olsun size.

İhsan Üzgüner

Kendileri şatafat içinde yaşarken bu halka yokluğu reva görenler inşallah yatacak yerleri olmaz..Utanın artık utanın be vicdansız müsveddeler.

Mahmut Hoca

Asgari ücrete yapılan her zamda, yapılan oran kadar hatta daha fazla piyasa pahalılaşıyor. İsterse %100 yapsın değişen hiçbir şey olmaz. Fiyatları ucuzlatma yoluna gidilmezse kısır döngü içerisinde yakında 1 kilo et 100 bin lira olacak. Neden bunu kimse anlamak istemiyor?