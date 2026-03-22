Başbakan Ünal Üstel, hükümetin, “istihdamdan tarıma, hayvancılıktan sanayiye kadar birçok alanda üretimi artırmayı, çalışanı korumayı ve ekonomiyi büyütmeyi hedefleyen kapsamlı” destek paketini açıkladı.

Üstel, dünyada savaşların, krizlerin ve ekonomik dalgalanmaların arttığı zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek, “Biz bu süreci seyreden değil, yöneten bir hükümet olmaya kararlıyız. Bu nedenle, vatandaşını koruyan, üretimi ayakta tutan, ekonomiyi büyüten bir anlayışla adımlar atmaya devam ediyoruz” dedi.

Başbakan Üstel yazılı açıklama yaparak, İstihdam ve Prim Destek Paketi, Tarım, Hayvancılık ve Seracılığa Destek Paketi ve süt ürünleri imalatçılarına yönelik paketi açıkladı.

-İstihdam ve Prim Destek Paketi: Aylık yaklaşık 260 milyon TL

“Özel sektör bizim için vazgeçilmezdir. Bu nedenle işletmelerimizi güçlendirecek, çalışanımızı koruyacak bir destek paketini daha devreye sokuyoruz" diyen Üstel, bu kapsamda; yaklaşık 75 bin çalışana prim desteği sağlandığını belirtti.

Üstel, şunları kaydetti:

"Aylık 260 milyon TL’yi aşan tarihi bir destek veriyoruz. KKTC vatandaşı kadın çalışanlara yüzde 80, erkek çalışanlara yüzde 60 prim desteği veriyoruz. KKTC vatandaşı olmayan çalışanlara sektörlerine göre yüzde 15 ve yüzde 20 oranında prim desteği uygulamamıza devam ediyoruz. Ve çok önemli yeni desteklerimiz de var: İlk kez istihdam edilecek KKTC vatandaşları için yüzde 100 prim desteği ve aylık 20 bin TL maaş katkısı sağlıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın istihdamı noktasında ise 48 ay boyunca yüzde 100 tam sosyal güvenlik prim desteği, asgari ücretin yüzde 50’si oranında ise maaş desteği veriyoruz. Engelli istihdam eden işverenlerimizin primlerinin yüzde 100’ünü de biz karşılıyoruz.”

⁠-Tarım, Hayvancılık ve Seracılığa destek paketi

Başbakan Üstel, üretenin yanında durmaya devam ettiklerini de belirterek, “Kırsalı güçlendirmeye, üretimi artırmayı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Üstel, bu paketle birlikte tarım, hayvancılık ve seracılık alanlarında, küçükbaş ve büyükbaş çiftliklerin kurulumu ve geliştirilmesi, barınak inşaatları, hayvan beslenmesine yönelik işletme giderleri, küçükbaş hayvan alımları, otlaklarda kullanılan tarımsal teknolojiler, tarımda ve seracılıkta üretim tesisi kurulumları, araç, makine ve ekipman yatırımları, traktör ve diğer araç teminleri ve verimliliği artıracak modernizasyon yatırımlarının destekleneceğini kaydetti.

Üstel, bu kapsamda şu adımların atılacağını kaydetti:

“⁠Hayvancılarımız, tarımcılarımız ve seracılarımız için Kalkınma Bankası aracılığıyla geniş kapsamlı bir finansman kredi desteğini devreye alıyoruz. ⁠Bu paket kapsamında yüzde 70’e varan kredilendirme imkanı sağlıyoruz. ⁠150 bin dolara kadar (veya TL karşılığı), teşvik belgesi olmadan kredi imkânı sunuyoruz. Finansman koşulları son derece güçlü: ⁠1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli. ⁠Türk lirasında yüzde 28 faiz. ⁠Dövizde yüzde 4 faiz.”

⁠-Süt ürünleri imalatçılarına 325 milyon kredi desteği

Başbakan Üstel, küresel gelişmelerin etkilerine işaret ederek, “Savaş yüzünden sıkıntı yaşayan süt ürünleri ihracatçılarımızı da yalnız bırakmıyoruz” dedi ve bu doğrultuda şu adımları atacaklarını kaydetti:

“⁠Süt ürünleri imalatçılarımıza toplam 325 milyon TL’lik kredi desteğini hayata geçiriyoruz. Bu paket kapsamında; krediler TL veya döviz cinsinden kullandırılacak. ⁠Azami 12 ay vadeli olacak. ⁠Faiz oranları: ⁠TL’de yüzde 21, ⁠Dövizde yüzde 3.”

Başbakan Ünal Üstel, “Bizim hedefimiz nettir; Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Hiçbir sektörü kaderine terk etmeyeceğiz. Üreten kazanacak. Çalışan kazanacak. Bu ülke kazanacak. Sorumluluk alıyoruz, çözüm üretiyoruz ve gecikmeden, cesaretle gerekli adımları atıyoruz. Bu ülkenin geleceğini lafla değil; icraatla, cesaretle ve kaynak üreterek birlikte inşa ediyoruz. Bu ülkeyi birlikte geleceğe taşıyoruz” ifadelerini kullandı.