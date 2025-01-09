Yayla köyü ilgi bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölgesi köylerinden Yayla köyü sakinleri köylerinin ilgisizlik nedeniyle döküldüğünü iddia ederek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.

Yayla köyünde bulunan bazı vatandaşlarımız sabah saatlerinde çektikleri fotoğraflarla köyün bakımsız durumunu gözler önüne sererek özellikle kaldırımların ağaç dallarıyla kaplanmış olması ve çocukların güvenli şekilde yürüyememesi nedeniyle huzursuz olduklarını dile getirdiler.

Vatandaşlarımız köydeki sorunların başında kaldırımların ağaçlar nedeniyle kullanılmaz hale gelmesi ve fiziksel durumlarının kötü ve onarıma ihtiyacı olması, aydınlatma lambalarının çalışmaması gibi sorunlar olduğunu kaydettiler.