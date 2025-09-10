Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Gazimağusa sakini vatandaşlarımız, son günlerde şehir içinde yürüyüş yaparken dikkatlerini çeken bir durumu bizlere gönderdikleri bazı fotoğraflarla paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Gazimağusa sakini vatandaşlarımız, şehrin birçok yerinde yaya geçitleri bulunduğunu ve buralarda yaya geçidi tabelaları olduğunu ancak bazı yerlerde yaya geçidi tabelaları olmasına karşın yolda yaya geçidi çizgilerinin olmadığını ifade ederek bunu fotoğraflarda görebileceğimizi kaydettiler.

Yürüyüş sırasında bir kişinin yaya geçidi tabelalarına mı yoksa yaya geçidi çizgilerine dikkat etmesi gerektiğini sorgulayan vatandaşlarımız “Buralarda yaya geçidi tabelası olduğuna göre çizgileri de çizilmiş olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Umarız kısa zamanda bu çizgiler çizilir. Ya da bu yaya geçidi tabelaları yanlışlıkla oralara konulmuşsa kaldırılmalıdır” diyerek sözlerini tamamladılar.