Deniz kaplumbağalarının neslinin devamlılığı için yaptığı özverili çalışmalarla dikkat çeken Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu paylaştı. Bir deniz kaplumbağasının Haziran ayında yumurtalarını Merit Royal ve Merit Crystal Cove Otellerinin kumsalına bırakmasıyla başlayan süreç, yuvanın korunması için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve yavruların sağlıkla yuvadan çıkıp denizle buluşmasıyla tamamlandı. Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Merkez yetkilileri ve Merit Otellerinin minik misafirleri tarafından geçtiğimiz günlerde denizle buluşturulan yavruların, yaşama ilk adımlarını attığı anlar heyecan ve mutlulukla izlendi.

Sargın Kara: “Yavru deniz kaplumbağalarını güvenle denize ulaştırdık”

Yuvayı ve yumurtaları koruyarak yavruların sağlıklı bir şekilde denizle buluşmalarını sağladıkları için büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara; “Dişi bir deniz kaplumbağasının yumurtalarını kumsalımıza bırakmasıyla çok büyük bir heyecan yaşadık. Ancak fırtınaya bağlı yüksek dalgaların yuvaya ulaşmasından dolayı, yuvayı Merkez’e taşıyıp yumurtaları, hazırladığımız yapay kuluçkalığa nakletmek zorunda kaldık. Doğal ortama en yakın şekilde hazırladığımız bu alanda, kuluçka süresi boyunca sıcaklık, gölgelenme ve nem gibi en uygun koşulları sağladık” dedi.

Su baskınlarına karşı yuva yeri değiştirilmesi etkili bir koruma yöntemidir

Deniz kaplumbağaları koruma izleme çalışmalarında denize yakın olan yuvaların aynı kumsalda daha güvenli alanlara taşınmasının sıkça kullanılan bir koruma yöntemi olduğuna değinen Sargın Kara, bu yöntemin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğine de dikkat çekti. Kuluçka sürecinin, sıcaklığa göre değişmekle birlikte 45 - 60 gün sürebildiğini belirten Sargın Kara, “Kumsaldan Merkez’e taşıdığımız 78 yumurtanın 45’i kuluçka sürecini sağlıkla tamamladı ve yavruların %57’si yumurtalarından çıkış yaptı” dedi.

Deniz kaplumbağalarının neslinin tehlike altında olduğunun ve üreme süreçlerinin oldukça hassas olduğunun altını çizen Sargın Kara, “Yumurtadan çıkan her bir yavrunun denize ulaşması, yaşam mücadelesinde attıkları ilk ve en kritik adımlardan biridir. Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi olarak yavru deniz kaplumbağalarını güvenle denize ulaştırıp doğal yaşamın korunmasına yönelik oldukça önemli ve gurur verici bir çalışmayı başarıyla tamamladık” dedi.