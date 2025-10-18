Çatalköy Beşparmak Caddesi üzerinde isminin baş harfleri D.A., isimli şahsın tamirat için bıraktığı iki aracın 72 bin TL değerindeki akülerini çalan 18 yaşındaki isminin baş harfleri A.T., ve H.A., tutuklandı.

Şikâyet doğrultusunda bölgedeki kamera görüntülerinden tespit edilen zanlılar, tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru, zanlıların Çatalköy’de bir toprak alana tamirat için bırakılan araçlardan 72 bin TL değerinde akülerin çalındığını ifade ederek, D.A.’nın şikayeti doğrultusunda gerçekleşen soruşturma neticesinde tutuklandıklarını kaydetti.

Zanlılar hakkında soruşturmanın devam ettiğine işaret eden polis, A.T., ve H.A.’nın 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme soruşturmanın devam ettiğine değinerek her iki zanlının da soruşturma maksatlı 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.