Boğaz / Girne – Boğaz’da faaliyet gösteren Arpalıklı Ltd. isimli şirkette çalışan Mertcan Aktümen, bankadan kredi alabilmek için işvereninin imzaladığı maaş bordrosu üzerinde oynama yaparak sahte belge düzenledi. Zanlının bu sahte bordroyu bankaya sunup 1 buçuk milyon TL tutarında kredi çektiği ortaya çıktı. Bankanın sahtekarlığı fark etmesi üzerine durum polise bildirildi, Aktümen ise kısa sürede tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, mahkemede yaptığı beyanında, zanlının işvereni tarafından imzalanan orijinal maaş bordrosunda oynama yaparak belge üzerindeki tutarı 159 bin TL olarak değiştirdiğini belirtti.

Bu sahte bordroyu bankaya ibraz eden Mertcan Aktümen’in, bu belge sayesinde 1 milyon 500 bin TL’lik kredi kullandığı tespit edildi.

Olay, bankanın yaptığı incelemeler sonucunda sahtekarlığın fark edilmesiyle ortaya çıktı. Banka yetkililerinin, belge üzerinde tutanak altına alınan uyumsuzlukları fark ederek Arpalıklı Ltd. işverenine bilgi vermesi üzerine durum polise bildirildi.

Polis ekipleri kısa süre içinde harekete geçerek zanlı Aktümen’i gözaltına aldı.

Polis, Mertcan Aktümen’in, yürütülen soruşturma kapsamında ‘Resmi evrakta sahtecilik’, ‘Tedavüle sürme (sahte belgeyi kullanma)’, ‘Başkasının kimliğine bürünme’ , ‘Sahtekarlıkla kredi temini’ suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkında ifade veren polis memuru, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, beklenen belgeler ve banka kayıtlarının incelenmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme, olayın ciddi bir mali suç teşkil ettiğini belirterek, Mertcan Aktümen’in 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.