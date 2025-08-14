Fotoğrafın dün saat 14.30’da Gazimağusa’da çekildiğini iddia eden vatandaşımız “Saat 14.30 ve iki tane işçi güneş paneli montesi için bir apartmanın damında çalışmaktaydı” diyerek bunun anlamını Çalışma Bakanlığı’nın güneşte çalışma yasağını takmamak olduğunu söyledi.

Vatandaşımız Çalışma Bakanlığı’nın geçtiğimiz Cuma günü yaptığı duyuruda 11 ağustos 15 Ağustos tarihleri arasında saat 12.00 – 18.00 saatleri arasında güneşte çalışmanın yasak olduğunu duyurduğunu hatırlatarak “Herhalde bu çalışanların ve patronlarının Türkçeleri yoktur diye düşünüyorum” dedi.

Bu arada sıcak havada çalıştıkları yetmezmiş gibi hiçbir iş güvenliği önlemlerinin de olmadığına dikkat çeken vatandaşımız “Bu işçiler herhalde ölüme meydan okuyorlar. O kadar yüksekte hiçbir önlem almadan çalışmanın başka bir anlamı olamaz” diyerek sözlerini tamamladı.