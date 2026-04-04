Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, krizi yönetmenin bir numaralı faktörünün güven olduğunu vurguladı.

Kanal T’de programa katılan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclis’inde yaşananları da değerlendirdi.

Erhürman, “Cumhurbaşkanının tüm taraflarla diyalog ortamını yaratma yükümlülüğü vardır” diyerek, eylem gününde, Başbakan Ünal Üstel ile, ardından da sendika temsilcileriyle görüştüğünü söyledi.

Yaptığı görüşmelerde, sendikalarla görüşme masası kurulacağı ve uzlaşmaya uzak olunmadığını gördüğünü dile getiren Erhürman, “Sayın Ünal Üstel’den aldığım izlenimi de sendikaya aktardım. Bu iş uzlaşıyla biterse iyi olur diye konuştuk. Durduğum nokta buydu. Sayın Üstel’e 'Süreç içerisinde yapabileceğimiz bir şey olursa buradayım' dedim. Sayın Ünal Üstel ile görüşmemde yasa gücünde kararname ihtimali de bana dillendirilmedi” dedi.

Ertesi gün sabah, diyalog için Meclis Genel Kurulu'na ara verildiğini öğrendiğini kaydeden Erhürman, ardından ise kararnamenin Resmî Gazetede yayımlandığını öğrendiklerini kaydetti.

Erhürman, yasa gücünde kararnamenin güven duygusuna zarar verdiğini belirtti.

Göreve geldiği ilk günden itibaren Başbakan ile iki haftada bir görüşme yaptığını hatırlatan Erhürman, söz konusu durumun bir devlet geleneği olduğunun altını çizdi. Asıl olanın, güven duygusunu zedelememek ve kurumlar arası iletişimin kopmasını engellemek olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Krizi yönetmenin bir numaralı faktörü güvendir” diye konuştu.

“Ben yol gösterme, diyalog kurma makamıyım. Benim burada rahatsız olduğum şeyin uzantısı şu; bundan sonrasında Meclis açıkken sorun olacağı, yasa tasarısının geçmeyebileceği endişesini taşıyan her hükümet, bunu yasa gücünde kararnameyle mi yapabilecek?” diye soran Erhürman, Anayasal düzen ve yasama-yürütme ilişkilerine dikkat çekti.

Devletin içerisinde doğru koordinasyon mekanizmasının önemine işaret eden Erhürman, Siyasi Partiler Konseyi’ni de bunun için oluşturup topladığını kaydetti. Bugüne kadar ne yaptıysa, aynılarını yapmaya devam edeceğini söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:

"Devlet küsmez, kimse zannetmesin ki Anayasal düzenin bozulduğu ortamda susup oturacak. Herkes devlet ciddiyeti denilen şeyin ne anlama geldiğini bilsin. Devlet, birilerinin özverisi üzerinden sürpriz yapan bir yer değildir”