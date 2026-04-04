Orta Doğu’daki savaş nedeniyle petrol fiyatlarının artmasıyla akaryakıt fiyatlarına kısa sürede birçok kez zam yapılmasının ardından bir zammın da tüp gaza geleceği yönündeki beklentiler piyasayı adeta kilitledi.

Piyasada tüp gaza zam yapılacağı söylentilerinin yayılmasıyla marketlerde tüp gaz bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Akaryakıt fiyatlarına art arda yapılan zam sonrası, tüp gaz fiyatlarına da zam yapılacağı söylentileri doruğa çıktı. Tedarikçiler çok sınırlı sayıda tüp gaz verirken; bazı marketler de bazı günler hiç tüp dağıtılmadığını belirtti.

Edinilen bilgilere göre; tedarikçi firmalar ellerinde "tüp gaz bulunmadığını" gerekçe göstererek, marketlere sevkiyat yapmıyor. Bu durum da piyasada tüp gaz arzında sıkıntıya yol açıyor.

TÜP GAZA 6 ŞUBAT’TA YÜZDE 10 ZAM

10 kiloluk tüp gazın satış fiyatına son zam 6 Şubat’ta yapılmıştı. Buna göre, tüp gazın fiyatı, yüzde 10 artışla 555 TL’den 610 TL’ye yükselmişti.

Yapılacağı konuşulan artışın ardından tüp gazın kaç liraya satılacağı ise merak konusu…

AKARYAKIT FİYATI MARTTA 4 KEZ ARTTI

Akaryakıt fiyatları mart ayında dört kez artırılmış, ancak zamlardan biri satış fiyatına yansımamıştı.

İlk artışın yapıldığı 4 Mart’ta benzine ve gaz yağına 6 TL, motorine 4 TL;11 Mart’ta yapılan ikinci artışta; benzine 5 TL, motorine 6 TL, gaz yağına ise yaklaşık 17 TL zam yapılmış; 19 Mart'ta ise satış fiyatları değiştirilmeyip; artış, akaryakıt istasyonlarının kâr marjından karşılanarak, halka yansıtılmamıştı.

26 Mart’taki son zamda da; benzin, euro dizel ve gaz yağı fiyatlarına 4 TL daha artış gelmişti.