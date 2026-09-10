Thalassaemia Derneği, düzenli kan nakline ihtiyaç duyan hastaları için acil kan bağışı çağrısında bulundu.

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu yaptığı açıklamada, Thalassaemia, orak hücre hastalığı ve diğer hemoglobinopatileri olan bireyler de dahil olmak üzere, düzenli kan nakline ihtiyaç duyan hastalar olduğunu anımsatarak, her daim kan için düzenli kan bağışında bulunmanın önemini işaret etti.

Bağışlanan tek bir ünite kanda sorumluluk ve umut olduğunu belirten Varoğlu, “Doğum komplikasyonları, kanser tedavileri, büyük cerrahi operasyonlar, yaşam boyu süren kan hastalığı Thalassaemia ile karşı karşıya olan biri için 30 dakika ayırmak, hayatta kalmak anlamına gelebilir.” dedi.

Varoğlu, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yılki temasının “Bir Damla İnsanlık. Kan Bağışla. Hayat Kurtar” olduğunu da hatırlatarak, kan bağışının insanlık dayanışmasının en güçlü ifadelerinden biri olduğunu kaydetti.

Derneğin uzun yıllardır kan bağışlarının artması yönünde farkındalık çalışmaları yaptığını da aktaran Varoğlu, ayrıca Polis Teşkilatı, üniversiteler, kurum ve kuruluşlar, belediye ve muhtarlıklar, sivil toplum örgütlerinin de bağış kampanyası başlatarak, ihtiyaca cevap verebileceklerini ifade etti.

Varoğlu, Kan Bağışçıları Birimi’nin de donör kazanımı ve kan bağışları konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ilgili birimin 0548 897 0707 numaralı telefondan aranarak, sabah 08.00 ile 19.30 saatleri arasında kan bağışı yapılabileceğini belirtti.