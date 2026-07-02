Adıyaman'da 6 Şubat 2023 tarihindeki deprem felaketinde İsias Otel’de yaşamını yitiren İbrahim Yakula'nın ikiz kızları Yağmur ve Nehir Yakula, eğitim hayatlarında muazzam bir başarıya imza attı. Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni ilk iki sırada bitiren ikiz kardeşler, örnek duruşları ve azimleriyle babalarının hatırasını gururla yaşattı.

Yağmur ve Nehir Yakula, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden 10.00’lık derece ile okul birincisi ve ikincisi olarak mezun olarak, acıyı başarıya dönüştüdü.

İbrahim Yakula, görev yaptığı okulun öğrencileriyle birlikte voleybol turnuvası için gittiği Adıyaman'da, İsias Otel'in depremde yıkılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Eğitim camiasında çalışkanlığı, öğrencilerine olan sevgisi ve fedakârlığıyla tanınan Yakula'nın en büyük hayallerinden biri ise ikiz kızları Yağmur ve Nehir Yakula'nın eğitim hayatındaki başarılarına tanıklık etmekti.

Babalarının bu hayalini gerçeğe dönüştüren ikiz kardeşlerden Yağmur Yakula, 10.00'lık derece ile okul birincisi olurken, Nehir Yakula da yine 10.00'lık dereceyle okul ikincisi oldu.

“BABAMIN YARIM KALAN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM”

Babasının en büyük hayalinin kızlarını başarılı görmek olduğunu dile getiren Yağmur Yakula, bu başarının yalnızca kendi hayalini değil, babasının yarım kalan hayallerini gerçekleştirmenin de bir sonucu olduğunu ifade etti.

Depremin ardından geçen yılları yalnızca ders çalışarak değil, babasına verdiği sözü tutma mücadelesiyle geçirdiğini belirten Yakula, "Attığım her adımda, elde ettiğim her başarıda babamın izini taşıdım." sözleriyle salondaki birçok kişiyi gözyaşlarına boğdu.

Duygusal anların yaşandığı konuşmada, " Hayat, bu hayalin gerçekleştiğini birlikte görmemize izin vermedi. Bugün bu salonda beni en çok alkışlayacak kişi aramızda değil." sözleri salondakileri derinden etkiledi.

Elde ettikleri 10.00'lık dereceyle okulun ilk iki sırasını paylaşan ikiz kardeşler Yağmur ve Nehir Yakula, akademik başarılarının yanı sıra gösterdikleri mücadele ve örnek duruşlarıyla takdir topladı.

Yağmur Yakula ve Nehir Yakula'nın başarısı, sadece akademik bir derece olmanın ötesinde; bir evladın babasına verdiği sözü yerine getirmesinin, sevginin ve azmin en anlamlı örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.