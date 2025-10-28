Avrupa Parlamentosu’nun geçtiğimiz hafta Kıbrıslı Rum kayıplar için anıt yapılmasını öngören kararı, adada geniş yankı uyandırdı. Karar, bazı çevrelerce “tek taraflı bir yaklaşım” olarak eleştirildi.

Kıbrıs’ta yarım asrı aşkın süredir süren kayıp şahıslar sorunu ise hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların ortak acısı olmaya devam ediyor. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (CMP) resmi verilerine göre, adada toplam 2 bin 2 kişi kayıp.

RUMLARDA DAHA FAZLA KAYIP

Kayıp şahısların bin 510’u Kıbrıslı Rum, 492’si ise Kıbrıslı Türk.

• Kıbrıslı Türk kayıplarının büyük çoğunluğu 1963–64 toplumlararası çatışmalarda,

• Kıbrıslı Rum kayıplarının ise ağırlıklı kısmı 1974 Barış Harekâtı sırasında kayboldu.

BİNLERCE KAZI, YÜZLERCE KİMLİK TESPİTİ

Komite bugüne kadar bin 707 kaybın kalıntılarına ulaştı. Bunların bin 057’sinin kimliği resmi olarak tespit edilip ailelerine teslim edildi. Ayrıca CMP’nin listesinde olmayan 216 kişinin de kimliği belirlendi.

HALA BEKLEYEN 950 AİLE

CMP’nin son “Facts & Figures” raporuna göre:

• 754 Kıbrıslı Rum,

• 197 Kıbrıslı Türk hâlâ kayıp listesinde bulunuyor.

Bu rakamlar, yüzlerce ailenin hâlâ yakınlarının akıbetini öğrenmeyi beklediğini ortaya koyuyor. Bazı medya kaynakları ise sayıyı “749 Rum, 196 Türk” olarak aktarıyor; ancak resmi CMP belgelerinde 754/197 rakamı yer alıyor.

ORTAK ACI, ORTAK SORUMLULUK

Uzmanlar, kayıp şahıslar konusunun Kıbrıs’taki siyasi sorunların ötesinde tamamen insani bir mesele olduğuna dikkat çekiyor. CMP çalışmalarının hızlanması için daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “Her yeni kimlik tespiti, onlarca yıllık belirsizliği sona erdiriyor” diyor.