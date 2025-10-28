Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan “Manşet+” programına katılarak Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde “Kıbrıs Türk halkının sadece Kıbrıs sorunu üzerinden oy kullandığı” yorumunun yanlış olduğunu belirten Erhürman, Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak zannedildiğinin aksine toplumda çok ciddi bir bölünme olmadığını söyledi.

Kıbrıs konusunda atılacak ilk adımın ne olacağı yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumartesi günü itibarıyla çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Erhürman, gayriresmî 5+1 toplantılarında konuşulanın güven yaratıcı önlemler olduğunu, ancak bunların yeterli olmadığını belirtti. Yeni geçiş noktalarının açılması, var olanların rahatlatılması gerektiğini, fakat bunun da yeterli olmayacağını söyledi.

Müzakerelerin Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içinde yürütüleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk istişarenin çok yakın bir zamanda gerçekleştirileceğini söyledi.

Güven yaratıcı önlemler konusunun 5+1 düzeyinde ele alınması gereken konular olmadığını belirten Erhürman, “Lefkoşa da var. İlle New York veya Cenevre olması gerekmiyor. Bazı konuların 5+1 düzeyinde ele alınması gerekmiyor. Mesela geçiş noktaları konusu. Dolayısıyla Türkiye ile istişarenin arkasından BM ile, uzak olmayan bir noktada AB ile ve elbette Sayın Hristodulidis ile istişare edilerek sürecin yeniden yapılandırılması gerekiyor. 3-4 ayda bir 5+1 toplanacaksa da, iş yapmak için Lefkoşa’da bu işin çok daha düzenli ve sürekli bir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

Mülkiyet konusuyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erhürman şöyle konuştu:

“Hareket alanımız daraldı denilemez ancak iyi bir noktadan başlamadık. İlk çalışma günümde ilk toplantım mülkiyetle ilgili olacak. Mülkiyet konusunda çalışan arkadaşlarla bir araya geleceğiz. Tecrübe orada kalacak ve yapıyı genişleteceğiz. Çalışmalara başlayacağız. Geçmişi suçlamak istemem ama iyi bir noktadan başlamadık. Umutsuzluğa yer yok.”

Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk ziyaretini bu hafta sonuna doğru veya gelecek haftanın başında Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceğini belirtti.

Kıbrıs konusunda belirttiği dört noktanın ön şart olarak görülmesine anlam veremediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela siyasi eşitlik niye ön şart olarak görülüyor, anlamadım. BM Güvenlik Konseyi kararları zemindir diyen siz değil misiniz? Siyasi eşitlik bu kararların içinde yazıyor. Dolayısıyla böyle bir şeyi müzakere masasında pazarlık yapılacak bir konu haline getiremeyiz. Yani iki toplumluluk, iki bölgelilik gibi bir şeydir; temel bir ilkedir. Dolayısıyla bunun üzerinden pazarlık yapılamaz.”

Cumhurbaşkanı Erhürman, basın üzerinden tartışmanın anlamsız olduğunu, yüz yüze görüşmede bu konuların Rum lider Hristodulidis ve BM ile ele alınacağını söyledi.