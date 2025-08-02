Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de gruplarda son hafta maçları bu hafta sonu oynanacak.

6 Grupta 17 Mayıs tarihinde başlayan ve bazı maçlarda yaşanan hakem darpları nedeniyle bir hafta ara verilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de grup maçları bu hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Birinci grupta Akçay ile Yedidalga ve 3. Grupta ise Alaniçi takımlarının ligden çekilmesiyle rakipleriyle oynadıkları maçlarda hükmen yenilmelerine karar verilen 6 grubun dördünde gruplardan yarı finale kalacak 14 takım belirlenirken, 1. Ve 6. Grupta ikinci olarak gruptan çıkacak hangi takımlar olacağı son hafta maçlarıyla belli olacak.

Birinci Grupta, Doğancı gruptan lider olarak çıkmayı garantilerken, 2. olarak çıkacak olan takımın Gayretköy mü, yoksa Zümrütköy mü olacağı son hafta maçlarında belli olacak.

6. Grupta ise Çalıkuşu Grup Yedikonuk gruptan lider olarak yarı finale yükselirken 2. olarak gruptan çıkacak olan takım 2. sıradaki 16 puanlı Yarköy ile 3. sıradaki 14 puanlı Tatlısu Seracılar arasında oynanacak maç sonucunda belli olacak.

Yarı finallerde mücadele etmeye hak kazanan takımlar ise 1. Grupta Doğancı, 2. Grupta Tepebaşı, Saka ve Bellapais Tatlısu, 3. Grupta Pınarbaşı, Dika ve Gaziköy, 4. Grupta Akdoğan, Pergama ve Korkuteli, 5. Grupta Serdarlı, Civisil Ardahan ve Boğaziçi, 6. Grupta ise Yedikonuk oldu.

Program şöyle;

DIGITURK KIBRIS BTM 2.LİG HAFTANIN PROGRAMI

1.GRUP

2 Ağustos 2025, Cumartesi

18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-Serhatköy

18.00 Gayretköy Sahası Gayretköy-Doğancı

2.GRUP

3 Ağustos 2025, Pazar

18.00 Akdeniz Mustafa Güneralp Stadı Akdeniz KSD-Çamlıbel

18.00 Tepebaşı Turgay Ersalıcı Stadı T.Ersalıcı Tepebaşı-Eurocoast Saka

18.00 SAHASI BELLİ DEĞİL Atoll Kayalar-Bellapais Tatlısu

3.GRUP

3 Ağustos 2025, Pazar

18.00 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Yenikent Perçinci

4.GRUP

3 Ağustos 2025, Pazar

18.00 Güvercinlik Bay Therma Stadı Çayönü-Korkuteli

18.00 Akdoğan Özgürlük Stadı Akdoğan-Yenişehir

5.GRUP

2 Ağustos 2025, Cumartesi

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ötüken-Civisil Ardahan

18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı Gönendere-1461 İskele Trabzonspor

18.00 Geçitkale Stadı Boğaziçi-Serdarlı

6.GRUP

2 Ağustos 2025, Cumartesi

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Kumyalı-Büyükkonuk

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Yarköy-Tatlısu Seracılar

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-Çalıkuşu Grup Yedikonuk