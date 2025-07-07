Belediyeden verilen bilgiye göre, toplamda 6 modül ve 12 saat süren eğitimde, çocuk hakları ve yaratıcı ebeveyn olmanın önemi ve çocuk beyni ve çocukla etkili bağ kurma yöntemleri üzerinde duruldu, ayrıca aile içi iletişim becerileri ve çatışma çözüm teknikleri üzerinde farkındalık artırıldı.

Program sonunda sertifikalarını alan ebeveynler, eğitimin kendilerine sağladığı katkılardan dolayı başta Girne Belediyesi olmak üzere eğitimciler Dr. Özay Kalyoncu ve Uzman Eğitmen Hatice Düzgün'e teşekkürlerini iletti.