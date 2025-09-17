Lefkoşa’da meydana gelen alkollü araç kullanma suçundan tutuklanan 41 yaşındaki Pınar Eker dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 16.09.2025 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Lefkoşa'da Gazeteci Abdi İpekçi caddesi üzerinde trafik kontrolü esnasında PA 347 plakalı aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi. Polis, sürücüden nefesinden alkol kokusu gelmesi üzerine kendisine alkol içip içmediğinin sorulduğunu şahsın cevaben "iki bira içtim” dediğini, akabinde test yapıldığını, ilk ölçümde 173 miligram, 10 dakika 169 miligram alkol tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıya yapmış olduğu içki tesiri altında araç kullanma suçu izah edildiğinde "yapmayın ya, biz da yerli insanık" dediğini aktardı. Polis, araca el konulduğunu, zanlının tutuklanarak, merkez karakolu hücresine yerleştirildiğini kaydetti. Polis, zanlının aleyhine getirilen alkollü araç kullanma davasını kabul ettiğini belirterek, davası görülünceye kadar ehliyetine el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının ehliyetine el konulmasına emir verdi.