Fransa'nın batısında yaşayan yaşlı adam, evinden yalnızca 25 kilometre mesafedeki Airvault kasabasındaki doktor randevusuna gitmek için arabasıyla yola çıktı. Ancak kısa sürmesi beklenen bu rutin yolculuk, saatler içinde 24 saatlik bir 'Avrupa macerası' halini aldı.

Fransız kamu radyosu ici'ye konuşan emekli adam, masalsı hale gelen yolculuğuyla ilgili, "Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Yalnızca bir kez yanlış yola saptım" açıklamasını yaptı.

Yaşlı adam, farkında olmadan sürekli doğuya doğru ilerledi ve sonunda Hırvatistan sınırına ulaştı. Bugüne kadar hiç kaybolmadığını, hafıza veya bilişsel bir sorunu olmadığını söyleyen adam, sadece bir noktada yolu şaşırdığını belirtti.

Yakınları, yaşlı adam akşam buluşmasına gelmeyince kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, cep telefonu sinyalinden adamın Fransa’dan yaklaşık 1500 kilometre uzakta, Hırvatistan'da olduğunu tespit etti.

Yetkililer, adamın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.