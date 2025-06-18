Yamaçköy’de ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde başlayan yangın henüz kontrol altına alınmadı. Yangına havadan da müdahale ediliyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan açıklamaya göre yangına, Polis, İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra askeri personel, bölge halkı, traktörler ve iş makineleri ile karadan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cahitoğlu: Devlet tüm imkanlarıyla sahada

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Mallıdağ ile Yamaçköy arasında çıkan yangına ilişkin açıklama yaparak, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, yangının rüzgarın etkisiyle dağınık bir alana yayıldığını belirten Cahitoğlu, “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi, İtfaiye Teşkilatı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Teşkilatı ve bölge belediyeleriyle birlikte koordineli bir şekilde sahadayız” dedi.

Cahitoğlu, bazı bölgelere kara araçlarının ulaşmakta güçlük çektiğini ifade ederek, bu nedenle KKTC'de konuşlanan helikopterin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirtti.

-“Ekiplerimiz canla başla çalışıyor”

Cahitoğlu, “Yangının söndürülmesi için tüm ekiplerimiz canla başla, koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Sahadaki mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.