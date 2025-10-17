Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10-13 Ekim 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Savaş Çakıcı başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Ali İnce (Düzkaya KOSK), Baran Candaş (Gönyeli SK), Efe Köse (Mesarya SK), Mehmet Erol (Mağusa Türk Gücü) Yannick Nkurunziza (Dumlupınar TSK) Yusuf Kondoz (Çetinkaya TSK)

2 Maç: Ali Can (Küçük Kaymaklı TSK), Ekrem Çakıral (Kaplıca Karadeniz 61 SK), Emre Ateş (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Hüseyin Behcet (Doğan Türk Birliği), Soner Özbilen (Dumlupınar TSK)

3 Maç: Arif Hüdaverdioğlu (Cihangir GSK), Bekir Yıldız (Atoll Kozanköy KSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Abdulkadir Çelik (Alsancak Yeşilova SK), Mustafa Dağman (Değirmenlik SK), Sezer Yücel (Doğan Türk Birliği)

3 Maç: Kaan Tanışık (Doğan Türk Birliği)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU KULÜP

Mahmut Fansa (Türk Ocağı Limasol) Yusuf Ali Avağ (Maraş GSK)