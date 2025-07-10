Minik Balıkçılar Kampüsü Neşeyle Doldurdu

Yakın Doğu Üniversitesi Göleti’nde unutulmaz bir balık tutma etkinliği gerçekleşti. İKAS Süpermarket iş birliğiyle, Erbulut Jimnastik Kulübü’nün ve Near East Bank’ın ana sponsorluğunda düzenlenen "Yakın Doğu'da Olta Heyecanı" etkinliğinde, çocuklar ilk kez olta sallamanın ve balık tutmanın mutluluğunu yaşadı.

Gözlerindeki ışıltı, yüzlerindeki kocaman gülümsemelerle minikler, doğayla iç içe unutulmaz bir gün geçirdi.



Erbulut Jimnastik Kulübü “Spora ve Doğaya Dokunan Projeler Çok Kıymetli”

Erbulut Jimnastik Kulübü Direktörü Mustafa Erbulut, çocukların ilk kez balık tutma deneyimini yaşaması, doğayla iç içe vakit geçirmesi ve sabrı öğrenmesinin jimnastik eğitimleri kadar değerli olduğunu belirterek, "Onların bu yaşta farklı aktivitelere yönelmesi, keşfetme duygularını geliştirmesi ve başarı hazzını tatması, gelecekteki şampiyonluklarının da temelini atıyor. Spora ve doğaya dokunan bu tür projelerin artarak devam etmesi gerektiğine inanıyoruz." Near East Bank, İkas Süpermarket ve Yakın Doğu Üniversitesi'ne teşekkürlerini iletti.

Near East Bank “Çocuklarımızın Geleceği İçin Yatırım Yapmaya Devam Edeceğiz”

Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu,Near East Bank'ın sadece ekonomik kalkınmaya değil, toplumun sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağladığını belirterek, "Özellikle çocuklarımızın sağlıklı gelişimini destekleyen, onların doğayla iç içe olmalarını sağlayan ve yeni beceriler kazanmalarına olanak tanıyan bu tür projeler, geleceğimize yaptığımız en değerli yatırımlardır. Bugün burada minik balıkçıların sabırla bekleyişleri ve sonunda elde ettikleri başarı hissi, onların ileriki yaşamlarında karşılaşacakları zorluklarla başa çıkma ve hedeflerine ulaşma motivasyonlarını da artıracaktır." Dedi.



İKAS Süpermarket “Minik Kalplere Değer Katmaktan Mutluyuz”

İKAS Süpermarket Mağaza Müdürü Onur Eskiçakıt, toplumsal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaparak, çocukların yüzlerindeki mutluluğun kendileri için en büyük motivasyon olduğunu belirtti. İKAS Süpermarket olarak, sadece alışverişin adresi olmakla kalmayıp, topluma değer katan, özellikle de çocuklarımızın gelişimine destek olan projelere gönülden inanıyoruz. Bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz."dedi.

“Yakın Doğu’da Olta Heyecanı” doğayı, sabrı, paylaşımı ve sevinci buluşturdu. Bu anlamlı etkinlik, minik kalplerde büyük izler bıraktı.

