KIB-TEK açıklamasında, özellikle sosyal medyada ve bazı haber mecralarında “sürekli zehirli duman çıkıyor”, “çevre felaketi yaşanıyor”, “kötü yakıt kullanılıyor” gibi ifadelerle yayılan haberlerin tamamen gerçek dışı ve maksatlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.20 ile 18.25 arasında yaşanan olayın termik santraldeki kart arızasından kaynaklandığı belirtildi. Bu süre boyunca, yaklaşık 5 dakika boyunca yakıt yanmadığı için sistemin otomatik güvenlik protokolüyle devre dışı kaldığı aktarılan açıklamada, çıkan dumanın bu teknik aksaklıktan kaynaklandığı ifade edildi. Konuya ilişkin Çevre Dairesi raporlarının ve olay saatine ait sistem dökümlerinin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, “Teknecik Santrali’nin güvenliği, çevreye duyarlılığı ve teknik işleyişi uluslararası normlarda devam etmektedir. KIB-TEK’in halkımızdan saklayacağı bir şey yoktur. Kurum, manipülatif yayınlara karşı kamuoyunu uyararak, enerji gibi hayati bir konuda bilgi kirliliğine prim verilmemesi gerekiyor.” ifadelerine yer verildi.